Европската Унија денеска постигна привремен договор за законодавство за укинување на увозните давачки за американските стоки, клучен дел од трговскиот договор постигнат со Вашингтон во јули и потег што веројатно ќе спречи повисоки американски царини за производите од ЕУ. Според условите на договорот постигнат во голф-центарот „Тарнбери“ на американскиот претседател Доналд Трамп во Шкотска минатиот јули, ЕУ се согласи да ги укине увозните давачки за американските индустриски стоки и да даде преференцијален пристап до американските земјоделски и морски производи, додека САД наметнуваат царини од 15% за повеќето производи од ЕУ.

Речиси 10 месеци од тој рамковен договор, Европскиот парламент и Советот, телото што ги претставува владите на ЕУ, се согласија за законски текст за да се овозможи стапување во сила на намалувањата на царините на ЕУ. По пет часа преговори, тие исто така се согласија за засилени одредби за суспендирање на концесиите во случај Трамп да се откаже од договорот и клаузула за раскинување на договорот на крајот на 2029 година, освен ако нема ново законодавство за негово обновување.

Внатрешниот договор на ЕУ треба да донесе смирување во најголемите трговски односи во светот, со годишна размена од 2 билиони долари во стоки и услуги, што доаѓа една недела по посетата на Трамп на Кина, во која имаше топли зборови, но без поголеми пробиви. ЕУ се потпираше на САД за да увезе околу 20% од извозот на стоки, но Трамп е решен преку царини да го намали трговскиот дефицит со стоки со блокот од повеќе од 200 милијарди долари.

„Со гордост објавувам дека Европа избегна штетна ескалација на трансатлантските трговски тензии и ги заштити европските компании, инвестиции и милиони работни места од двете страни на Атлантикот“, рече Жељана Зовко, водечкиот трговски преговарач во Европската народна партија за договорот со САД, во објава на X. „ЕУ ги спроведува своите обврски, а воедно ги брани нашите интереси. Откако ќе биде одобрено, тоа ќе ја зајакне трансатлантската стабилност и соработка“, напиша европскиот комесар за трговија, Марош Шефчовиќ, на X.

Трамп изјави дека ќе воведе многу повисоки царини за стоките од ЕУ, вклучително и автомобилите, доколку ЕУ не ги спроведе своите обврски од трговскиот договор до 4 јули, откако претходно се закани дека ќе ги зголеми царини за увоз на автомобили од ЕУ на 25% од сегашните 15%.

Пратениците на ЕУ двапати го паузираа потребното законодавство по заканите на Трамп да воведе нови царини за европските сојузници кои не го поддржаа неговото предложено стекнување на Гренланд и откако Врховниот суд на САД ги поништи неговите глобални царини.

Блокот сега треба да го исполни рокот на Трамп до 4 јули, а конечното гласање за одобрување во Европскиот парламент се очекува кон средината на јуни.

Пратениците на ЕУ сакаа построги гаранции, но двете страни не ја прифатија нивната предложена клаузула според која ЕУ ќе ги намали давачките само кога САД ќе го исполнат својот дел од договорот, а клаузулата беше поместена од крајот на март 2028 година до крајот на 2029 година.

Европската комисија, исто така, може да ги суспендира тарифните преференции до крајот на оваа година ако САД ги задржат на сила царините повисоки од 15% за производи од челик и алуминиумски деривати, како што се ветерни турбини и фрижидери.

Владите на ЕУ имаа помал апетит за вметнување на вакви производи, загрижени дека би можеле да ја антагонизираат администрацијата на Трамп и да создадат неизвесност за бизнисите во ЕУ.