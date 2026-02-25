Земјите од ЕУ дадоа конечно одобрение за намалување на правилата што бараат од компаниите да се справат со ризиците поврзани со животната средина и човековите права во нивните синџири на снабдување, по месеци притисок од бизниси и влади, вклучувајќи ги САД и Катар.

Промените, одобрени од министрите на Европската унија на состанок во Брисел, ги ослабуваат правилата за повеќето бизниси што моментално се опфатени. Владите на ЕУ и Европскиот парламент преговараа за измените минатата година.

Тие следат по критиките од некои индустрии дека бирократијата и строгата регулатива на ЕУ ја попречуваат конкурентноста со странските конкуренти. Но, послабите закони ги разочараа еколошките активисти и некои инвеститори кои рекоа дека ќе стане потешко да се идентификуваат вистински одржливи компании.

Според промените, ЕУ ќе ја ограничи својата директива за длабинска анализа на корпоративната одржливост само на најголемите корпорации од ЕУ – оние со повеќе од 5.000 вработени и годишен обрт од 1,5 милијарди евра.

Истите правила ќе ги опфатат странските компании чиј обрт во ЕУ го надминува тој износ. Тие би можеле да се соочат со казни до 3% од нето глобалниот обрт за кршење на правилата.

„Ги намалуваме непотребните и непропорционални оптоварувања врз нашите бизниси, со поедноставни, поцелни и попропорционални правила“, изјави Марилена Рауна, заменик-министер за европски прашања на Кипар, која претседаваше со состанокот.

САД и Катар побараа од ЕУ да го намали CSDDD, предупредувајќи дека тоа ризикува да ги прекине нивните испораки на гас за Европа. Американскиот гигант за нафта и гас „ЕксонМобил“ ги критикуваше промените како недоволни.

ЕУ, исто така, го одложи рокот за усогласување со CSDDD до средината на 2029 година – наспроти средината на 2027 година претходно за поголемите компании – и го отфрли барањето компаниите да усвојат планови за транзиција кон климатските промени. Промените, исто така, ја опфаќаат директивата на ЕУ за известување за корпоративна одржливост, која бара од компаниите да го откријат своето влијание врз животната средина и општеството за да го направат ова потранспарентно за инвеститорите и потрошувачите.

ЕУ се согласи дека таквото известување ќе опфаќа само компании со повеќе од 1.000 вработени и годишен нето обрт од 450 милиони евра – плус фирми надвор од ЕУ со овој обрт во рамките на блокот – наспроти компании со повеќе од 250 вработени сега. Измените ќе стапат во сила во текот на следната недела.