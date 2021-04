Брза пруга од Белград до македонско-српската граница кај Табановце е капиталниот инфраструктурен проект за кој Европската унија е подготвена да ја поддржи Србија со финансиска инвестиција помеѓу 35 и 50 отсто од неопходните средства, или од 600 до 700 милиони евра, јавува белградскиот весник „Политика“. Ова е епилогот на средбата меѓу српскиот претседател Александар Вучиќ и претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен.

Претседателката на Европската комисија во својата објава на Твитер потенцираше дека со претседателот Вучиќ разговарале за ковид-19 пандемијата, дијалогот меѓу Белград и Приштина, за потребата од позитивен исчекор кон владеење на правото во Србија, економското опоравување и пругата од Белград до границата со Северна Македонија која ЕУ е подготвена да ја поддржи.

Glad to meet @predsednikrs. We discussed:



• Fight against #COVID19

• Economic recovery

• Accession process where we need to continue to see positive developments in Rule of Law

• Belgrade-Pristina dialogue

• Belgrade-North Macedonia railway which we are ready to support pic.twitter.com/Hi4i6Mol9V

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 26, 2021