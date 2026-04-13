Американскиот конгресмен Ерик Свалвел се откажа од трката за гувернер на Калифорнија по растечкиот притисок околу обвинувањата за сексуално вознемирување. Демократот е обвинет од четири жени за вознемирување, почнувајќи од сексуално вознемирување и силување. Тој ги негираше тврдењата и вети дека ќе се брани со „факти“, пренесува Би-Би-Си.

Врвните сојузници го повикаа да се повлече од гувернерската трка, во која беше проектиран како еден од фаворитите меѓу демократските кандидати.

Неговото заминување доаѓа во клучен момент во широко отворената прелиминарна трка, само неколку недели пред гласачите да ги добијат поштенските гласачки ливчиња пред изборите на 2 јуни за да го заменат гувернерот во заминување Гевин Њусом и да ја предводи најнаселената држава во земјата.

Свалвел во објава на Икс изјави: „Ја суспендирам мојата кампања за гувернер.

„До моето семејство, персоналот, пријателите и поддржувачите, длабоко ми е жал за грешките во проценката што ги направив во моето минато.

„Ќе се борам против сериозните, лажни обвинувања што беа изнесени – но тоа е моја борба, а не борба на кампања.“

Одлуката на Свалвел да ја суспендира неговата кампања доаѓа два дена откако првите обвинувања се појавија во „Сан Франциско кроникл“.

Поранешен член на персоналот изјави за весникот дека Свалвел првпат почнала да дава несоодветни коментари – вклучително и барање за секс од неа и испраќање сексуални пораки – кратко откако била вработена да работи во неговата окружна канцеларија во Кастро Вали.

Жената, чие име не е објавено, исто така рекла дека во септември 2019 година се разбудила гола во хотелската соба на конгресменот со малку сеќавања на тоа што се случило претходната ноќ.

Пет години подоцна, кога повеќе не била во неговиот персонал, се сретнала со него на пијалоци на гала. Таа рекла дека имала проблеми со сеќавањето на деталите од ноќта, но се сеќава дека го турнала подалеку од неа и му рекла „не“.

Додаде дека се разбудила со знаци на сексуална траума на телото.

Приказната на жената наводно била потврдена со текстуални пораки што им ги испратила на пријателите во тоа време и од нејзиното поранешно момче, кое му кажало на весникот дека тој ја охрабрил да го пријави инцидентот во полиција.

Подоцна во петокот, Си-Ен-Ен објави обвинувања од четири жени кои работеле за Свалвел, кои исто така изнесоа тврдења за сексуално вознемирување.

Во рок од неколку часа од појавувањето на обвинувањата, Свалвел ја изгуби поддршката на истакнати поддржувачи, вклучувајќи ги сенаторот Адам Шиф и лидерот на демократите во Претставничкиот дом, Хаким Џефрис.

Неговиот правен тим испрати писма за прекин на дејствијата до двајца од обвинителите претходниот ден, според радиодифузерот.

Свалвел жестоко ги негираше обвинувањата во својата изјава во петокот.

„Речиси 20 години ѝ служев на јавноста – како обвинител и конгресмен и секогаш ги заштитував жените. Ќе се бранам со факти и каде што е потребно ќе покренам правни мерки“, рече тој.

„Мојот фокус во наредните денови е да бидам со мојата сопруга и деца и да ги бранам нашите децении служба од овие лаги.“

Се очекува најмалку 10 кандидати да бидат на гласачкото ливче на прелиминарните избори, меѓу кои ќе бидат и демократи и републиканци.

Републиканците обично се мачат да победат на државните трки во државата со голема демократска припадност, но голема група демократи ги подели либералните гласачи во државата, оставајќи двајца републиканци близу врвот на раните прелиминарни анкети.

Двајцата кандидати што најмногу добиле гласови на прелиминарните избори продолжуваат на општите избори на 3 ноември, без оглед на партиските преференции или дали еден кандидат ќе добие мнозинство од сите гласови дадени на прелиминарните избори.