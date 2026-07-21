Енди Бернам ќе стане премиер на Велика Британија денес, заменувајќи го Кир Стармер. Стармер ќе го одржи своето последно обраќање како премиер, пред тој и Бернам да го посетат кралот Чарлс во Бакингемската палата, пренесува Би-Би-Си.

Новиот премиер потоа ќе го одржи својот говор на Даунинг стрит – тој ќе вети „повеќе простор за дишење“ за Велика Британија, додека се залага за „постабилна и одговорна“ политика. Лидерот на конзервативците, Кеми Баденох, му посакува на новиот премиер „секој успех“ – но предупредува дека ја започнува својата нова работа без „јасен план“.

До ручек, Велика Британија ќе го има својот петти премиер за четири години. Ниту една друга реченица не може толку концизно да ја сумира природата на британската политика во моментов, пишува Крис Мејсон.

Барнам даде интервју за „Тајмс“ и, иако не содржи никакви големи нови најави, е полно со интригантни индиции за тоа како ќе владее. Две особено се издвојуваат.

Прво, Барнам рече дека ќе изнесе „10-годишен план“ за земјата. Тој, исто така, изјави за „Тајмс“ дека ова е изјава за обемот на неговите амбиции, а не за тоа колку долго планира да остане како премиер. Патрик Магваер, кој го интервјуираше Барнам, рече:

Оваа недела ќе ни раскаже за неговиот „десетгодишен план за земјата“. Можеби неговото премиерство нема да трае толку долго, призна тој. „Не велам дека тоа значи дека се обидувам да кажам дека ќе бидам тука десет години… повеќе е дека не сме на вистинското место структурно, не сме на вистинското место како земја. Мислам дека луѓето можат да го почувствуваат тоа.“

Сепак, звучи како Барнам да сака да остане 10 години. И, второ, Барнам ги отфрли тврдењата дека е вроден за зголемување на даноците. Тој дури и предложи да го поништи замрзнувањето на личниот додаток, кое функционираше како прикриен данок, што доведе до тоа луѓето да плаќаат пропорционално повеќе данок секоја година како што им се зголемува платата, но додатокот не. Барнам му рече на Магваер.