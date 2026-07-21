Енди Барнам и официјално ја презеде функцијата премиер на Обединетото Кралство, наследувајќи го Кир Стармер, кој поднесе оставка по внатрепартиските превирања во Лабуристичката партија. Со тоа Барнам стана седмиот британски премиер во изминатата деценија, во период што се смета за еден од најтурбулентните во поновата политичка историја на земјата.

По средбата со кралот Чарлс III во Бакингемската палата, Барнам се обрати пред Даунинг стрит 10, ветувајќи дека неговото доаѓање на власт ќе претставува „пресвртница“ за британската политика и ќе означи крај на долгогодишната нестабилност.

„Дојде време политиката повторно да им служи на луѓето“, порача новиот премиер, додавајќи дека неговата влада ќе се фокусира на конкретни резултати наместо на политички поделби.

Како прв приоритет, Барнам најави почеток на национална програма за справување со бездомништвото, а во наредните денови вети и мерки за ублажување на кризата со високите трошоци за живот, вклучително и чекори поврзани со сметките за енергија и јавниот превоз. Подоцна годинава, според неговите најави, ќе биде претставен и десетгодишен „План за Британија“, кој треба да постави нов политички и економски модел за земјата.

Во својот говор Барнам оцени дека делови од Обединетото Кралство со децении биле занемарени и најави поголема децентрализација, пренесување на овластувања кон регионите и засилена јавна контрола врз клучната инфраструктура. Истовремено, тој ја укина контроверзната иницијатива за воведување дигитални лични карти, која беше промовирана од претходната влада.

Кир Стармер, кој ја предводеше Лабуристичката партија до убедлива изборна победа во 2024 година, ја напушти функцијата по зголемениот притисок од партиските редови и падот на јавната поддршка. Во своето проштално обраќање му посака успех на Барнам, истакнувајќи дека промената во раководството е во интерес на партијата и државата.

Иако Барнам стана премиер без нови парламентарни избори, тоа е во согласност со британскиот парламентарен систем, бидејќи Лабуристичката партија сè уште располага со мнозинство во Долниот дом. Следните редовни парламентарни избори треба да се одржат најдоцна до 2029 година, освен ако новиот премиер не одлучи претходно да распише предвремени избори.