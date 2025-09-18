чет, 18 септември, 2025

Eмисијата „Џими Кимел во живо“ симната од програма заради коментари на водителот за убиството на Чарли Кирк

Претседателот Доналд Трамп, кој постојано врши притисок врз радиодифузерите да престанат да емитуваат содржина што ја смета за неприфатлива, ја прослави веста

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

Eмисијата „Џими Кимел во живо“ е симната од програмата на каналот Еј-Би-Си, откако коментарите на водителот на ноќната емисија за убиството на конзервативниот активист Чарли Кирк предизвикаа закани од страна на  претседателот на Федералната комисија за комуникации, Брендан Кар.

Претседателот Доналд Трамп, кој постојано врши притисок врз радиодифузерите да престанат да емитуваат содржина што ја смета за неприфатлива, ја прослави веста во објава на социјалните мрежи. Голем број демократски пратеници ја нападнаа одлуката, велејќи дека слободата на говорот е засегната.

Прекинувањето на емисијата на Кимел е најнов напад против медиумски личности, академски работници, наставници и корпоративни вработени поради нивните забелешки за Кирк по неговото убиство.
Републиканските лидери и конзервативните коментатори ги предупредија Американците да го оплакуваат Кирк со почит или ќе претрпат последици, а некои луѓе беа отпуштени или суспендирани откако коментираа за убиството на интернет.

Кимел, кој често го напаѓаше Трамп во својата ноќна емисија, предизвика критики поради забелешките што ги даде за убиството во својот монолог во понеделник.
„Во текот на викендот допревме до нови падови, при што бандата МАГА очајно се обидува да го окарактеризира ова дете кое го уби Чарли Кирк како нешто друго освен како еден од нив, и прави сè што може за да добие политички поени од тоа“, рече Кимел.
Кирк, 31-годишен активист и позната личност од светот на Трамп, познат по своите десничарски ставови и борбен стил на дебатирање, беше застрелан во вратот додека зборуваше на универзитет во Јута пред една недела. 22-годишен осомничен е обвинет за неговото убиство, а неговиот прецизен мотив останува нејасен.
Коментарите на Кимел доведоа до одговор од претседателот на Федералната комисија за комуникации, Брендан Кар, кој ги повика локалните радиодифузери да престанат да го емитуваат „Џими Кимел во живо“ на Еј-Би-Си. Кар посочи дека комисијата би можела да отвори истрага и дека радиодифузерите потенцијално би можеле да бидат казнети или да ги изгубат своите лиценци.
„Ова е многу, многу сериозно прашање во моментов за Дизни. Можеме да го направиме ова на лесен или на потешкиот начин“, рече Кар во интервју за подкаст со конзервативниот коментатор Бени Џонсон.
По говорот на Кар, Некстстар рече дека ќе престане да ја емитува емисијата на своите 32 филијали на Еј-Би-Си, цитирајќи ги коментарите на Кимел.
Кратко откако Некстстар ја објави својата одлука, Еј-Би-Си, исто така рече дека Кимел ќе биде повлечен од емитување.

