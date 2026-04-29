ОПЕК и неговите сојузници ќе изгубат дел од својата моќ врз пазарот на нафта кога Обединетите Арапски Емирати ќе ја напуштат групата на 1 мај, но остатокот од алијансата на производители веројатно ќе се држи заедно и ќе продолжи да се координира во врска со политиката за снабдување со нафта, изјавија делегатите и аналитичарите на ОПЕК.

ОАЕ е четвртиот најголем производител во Организацијата на земјите извознички на нафта и изјави дека ќе ја напушти групата по речиси 60 години како членка. Тоа ќе го ослободи Абу Даби од целите за производство на нафта наметнати од ОПЕК и неговите сојузници за балансирање на понудата и побарувачката.

Излегувањето на ОАЕ дојде како шок, изјавија пет извори на ОПЕК+, кои побараа да останат анонимни бидејќи не им е дозволено да зборуваат со печатот.

Излегувањето би ги комплицирало напорите на ОПЕК+ да го балансира пазарот преку прилагодувања на понудата бидејќи групата би имала контрола врз помалку од глобалното производство, изјавија четири од петте извори.

ОАЕ ќе станат најголемиот производител на нафта што ќе ја напушти ОПЕК, што е тежок удар за организацијата и нејзиниот де факто лидер Саудиска Арабија. Абу Даби пумпаше околу 3,4 милиони барели дневно или околу 3% од светските залихи на сурова нафта пред војната меѓу САД и Израел против Иран да ги принуди него и другите производители од Блискиот Исток од Заливот да ги ограничат испораките и да го прекинат производството.

PEC и канцеларијата за комуникација на саудиската влада не одговорија веднаш на барањето за коментар.

Откако ќе излезат од ОПЕК, ОАЕ ќе се придружат на редовите на независни производители на нафта кои пумпаат по желба, како што се САД и Бразил. Засега, ОАЕ не можат многу да направат за да го зголемат производството или извозот поради ефикасното затворање на превозот низ Ормускиот теснец. Ако и кога превозот ќе се врати на нивоата пред војната, ОАЕ би можеле да го зголемат производството до капацитетот на земјата од 5 милиони барели дневно сурова нафта и течности.

Постои тензија помеѓу ОАЕ и Саудиска Арабија околу производствената квота на Емиратите, која изнесува 3,5 милиони барели дневно. ОАЕ побараа поголема квота за да го одрази фактот дека го проширија капацитетот како дел од инвестициска програма од 150 милијарди долари.

„Со години, Абу Даби се обидува да ги монетизира своите инвестиции во проширување на капацитетот“, рече Хелима Крофт од RBC Capital Markets. Сепак, војната меѓу САД и Израел против Иран ќе ги забави тие планови откако беспилотните летала и ракетите ги оштетија производствените капацитети на ОАЕ, рече таа.

Војната резултираше со најголемото досега глобално нарушување на снабдувањето со енергија во однос на целосното дневно производство на нафта, според Меѓународната агенција за енергија. Конфликтот, исто така, откри несогласувања меѓу земјите од Заливот, вклучително и меѓу ОАЕ и Саудиска Арабија.

Гласините за излегувањето на ОАЕ од ОПЕК+ циркулираат со години поради влошувањето на односите со Ријад поради конфликтите во Судан, Сомалија и Јемен. ОАЕ, исто така, се зближија сè повеќе со САД и Израел.

ОАЕ е четвртиот производител што го напушти ОПЕК+ во последниве години, и убедливо најголемиот. Ангола го напушти блокот во 2024 година, наведувајќи ги несогласувањата околу нивоата на производство. Еквадор го напушти ОПЕК во 2020 година, а Катар во 2019 година.

Ирак, третиот најголем производител во ОПЕК+ по Саудиска Арабија и Русија, нема план да го напушти ОПЕК+ бидејќи сака стабилни и прифатливи цени на нафтата, изјавија во вторник двајца ирачки нафтени претставници.

ОПЕК+ нема да се распадне бидејќи Саудиска Арабија сè уште ќе сака да управува со пазарот со помош на групата, рече Гари Рос, ветеран набљудувач на ОПЕК и извршен директор на „Блек Голд Инвесторс“.

„На крајот на краиштата, Саудиска Арабија во суштина беше ОПЕК – единствената земја со резервен капацитет“, рече Рос. Саудиска Арабија може да произведува 12,5 милиони барели дневно, но во последните години го одржуваше производството под 10 милиони.

Членството во ОПЕК+ им дава на земјите поголема дипломатска и меѓународна тежина – една од причините што ги наведуваат аналитичарите зад одлуката на Иран да остане во ОПЕК дури и на врвот на неговата борба со земјите од Заливот.

Американскиот претседател Доналд Трамп го обвини ОПЕК дека го измамува остатокот од светот со зголемување на цените на нафтата. Трамп рече дека САД може да ја преиспитаат воената поддршка на Заливот поради политиките на ОПЕК за нафта.

Сепак, Трамп беше тој што помогна да се убеди ОПЕК+ да го намали производството во 2020 година за време на пандемијата на КОВИД, бидејќи цените на нафтата паднаа, а американските производители страдаа.