Обединетите Арапски Емирати го обвинија Техеран за пожарот во близина на нивната нуклеарна централа за кој велат дела настанал од беспилотно летало лансирано од Иран или еден од неговите посредници. Пожарот се случил веднаш пред нуклеарната централа Барака и не предизвикал повредени или предупредувања за зрачење, а нуклеарниот регулатор на емиратот изјавил дека немало радиоактивно истекување или ризик за јавноста.

инцидентот се случи во во шестата недела од прекинот на огнот во војната со Иран, со мировните преговори во застој, а Доналд Трамп изрази нетрпение поради застојот.

„За Иран, часовникот отчукува и подобро да се движат, брзо, или нема да остане ништо од нив“, напиша американскиот претседател на својата страница Truth Social.

Според Axios, Трамп се сретнал со советниците за национална безбедност во саботата на неговиот голф терен во Вирџинија и треба да се сретне со својот тим за национална безбедност во вторник за да разговараат за опциите.

Според државните медиуми, министерот за надворешни работи на ОАЕ, шеикот Абдула бин Зајед Ал Нахјан, разговарал со други држави во регионот, вклучувајќи ја и Саудиска Арабија со која неодамна има затегнати односи. Ријад го осуди нападот. Министерот, исто така, го информираше генералниот директор на Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ), Рафаел Гроси, за деталите од нападот со беспилотни летала. Тој му рече на Гроси дека неговата земја има целосно право да одговори на ваквите терористички напади.

МААЕ во објава на социјалните мрежи соопшти дека Гроси изразил сериозна загриженост за инцидентот и вели дека воената активност што ја загрозува нуклеарната безбедност е неприфатлива.

Се вели дека ОАЕ возвратиле со воздушни напади врз иранските објекти за претходните ирански напади врз нивната нафтена инфраструктура. Министерството за одбрана на ОАЕ соопшти дека дронот што ја таргетирал нуклеарната централа Барака е еден од трите што влегле во земјата од западниот правец на границата. Се вели дека беспилотното летало погодило електричен генератор надвор од внатрешниот периметар на нуклеарната централа Барака во областа Ал Дафра.

„Истрагите се во тек за да се утврди изворот на нападите, а ажурирањата ќе бидат објавени по завршувањето на истрагите“, додаде министерството.

Анвар Гаргаш, претседателски советник на Емиратите, јасно стави до знаење дека верува оти Иран или регионален посредник се сторителите.

„Терористичкото таргетирање на нуклеарната централа Барака, без разлика дали е извршено од главниот сторител или преку еден од неговите агенти, претставува опасна ескалација“, напиша Гаргаш на X.

Гаргаш го нарече инцидентот „темна сцена што ги крши сите меѓународни закони и норми“ и ги обвини одговорните за непочитување на животите на цивилите.