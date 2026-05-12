Елон Маск, директорот на Епл, Тим Кук, Лари Калп од ГЕ Аероспејс и Кели Ортберг од Боинг ќе му се придружи на американскиот претседател Доналд Трамп на неговата посета на Кина оваа недела, изјави официјален претставник на Белата куќа за Ројтерс.

Меѓу другите учесници се Дина Пауел Мекормик од Мета, Лари Финк од Блек Рок, Стивен Шварцман од Блекстон, Санџај Мехротра од Микрон, Мајкл Мибах од Мастеркард и Рајан МекИнерни од Виза, изјави официјален претставник. Извршниот директор на Циско, Чак Робинс, беше поканет од Белата куќа да се придружи на патувањето во Кина, но не можеше да присуствува бидејќи приходите на компанијата ќе бидат објавени оваа недела, изјави портпарол на компанијата.

Се очекува САД и Кина да се согласат на форуми за олеснување на меѓусебната трговија и инвестиции, додека се очекува Кина да објави купувања поврзани со авиони на Боинг, американско земјоделство и енергија, објави Ројтерс претходно во понеделник.

Големи деловни зделки или купувања често се објавуваат за време на самитите меѓу Кина и САД.

Меѓу другите присутни се Брајан Сајкс од „Каргил“, Џим Андерсон од „Кохерент“ и Џејкоб Тајсен од „Илумина“.

Двете земји, исто така, ќе разговараат за продолжување на примирјето во нивната трговска војна што дозволува ретки минерали да течат од Кина во САД, иако сè уште не е јасно дали тој договор ќе биде продолжен оваа недела, објави „Ројтерс“.

Ортберг за „Ројтерс“ во април изјави дека „Боинг“ смета на администрацијата на Трамп да помогне во отклучувањето на долгоочекуваната голема нарачка од Кина.

Кина и американскиот производител на авиони се во продолжени разговори за договор за кој, според индустриски извори, би можел да вклучува 500 авиони „737 MAX“, плус десетици авиони со широк труп напојувани од мотори на „ГЕ“. Тоа би била првата голема нарачка на „Боинг“ на земјата од 2017 година, а секое објавување на нарачката би се сметало за голема победа за самитот на лидерите. Исто така, би можел да претставува најголема нарачка на авиони во историјата.

Извршниот директор на Нвидиа, Јенсен Хуанг нема да оди во Пекинг со Трамп, изјави лице запознаено со ова прашање во понеделник.

Хуанг не беше поканет, рече изворот, а Белата куќа повеќе се фокусираше на прашања поврзани со земјоделството и комерцијалната авијација, како што се нарачките за авиони „Боинг“, на тековното патување. Белата куќа не одговори веднаш на барањето за коментар.

Трамп разви силен однос со Хуанг откако е на функцијата и се согласи да дозволи чиповите H200 AI на компанијата да се извезуваат во Кина. Но, тие сè уште не се продадени, изјави министерот за трговија Хауард Лутник на 22 април, наведувајќи ги тешкотиите со кинеските компании да добијат дозвола од кинеската влада да ги купат.

Последната средба меѓу Трамп и кинескиот претседател Си Џинпинг беше во октомври во Јужна Кореја, каде што се согласија да ја прекинат жестоката трговска војна во која САД воведоа троцифрени тарифи за кинески стоки, а Пекинг се закани дека ќе ја ограничи глобалната понуда на ретки минерали.