Елон Маск се очекува да стане првиот билионер (АНГ:trillionaire) во светот по долгоочекуваното деби на неговата компанија СпејсИкс на американската берза, пренесува Д Хил.

Се очекува најбогатиот човек во светот, чие моментално богатство е околу 790 милијарди долари, да го види своето богатство над 1 билион долари откако акциите на неговата компанија за вселенски летала и сателитски комуникации денеска во текот на денот ќе почнат да се тргуваат на американската берза.

Таква пресвртница би го поставила богатството на Маск далеку над неговите колеги милијардери, од кои најблискиот веќе е неколку стотици милијарди долари под извршниот директор на СпејсИкс и Тесла.

„За него, веројатно нема да биде многу значајна промена. Тој веќе има огромно богатство, а ова ќе биде уште неколку нули“, вели Мајкл Морис, професор по лидерство на Колумбија бизнис школата.

„Не мислам дека за општеството е навистина важно што е Елон Маск, за разлика од кој било друг“, додаде тој. „Но, нашите институции се под наша контрола, а нашите институции дозволуваат поголеми нивоа на нееднаквост, а ние само емпириски знаеме дека тоа ја става демократијата во опасност.“

СпејсИкс се подготвува за масовна почетна јавна понуда (IPO), со планови да собере рекордни 75 милијарди долари со проценка од 1,77 билиони долари.

Со предвидената цена на акциите од 135 долари, уделот на Маск во компанијата би вредел 866,5 милијарди долари на хартија по IPO-то. Покрај неговиот удел во Тесла, нето вредноста на технолошкиот магнат би можела да достигне околу 1,1 билиони долари.

Ова богатство во голема мера не е ликвидно и наместо тоа е заклучено во компаниите на Маск, истакна Морис.

„Не е како некој да добива на лотарија“, објасни тој. „Тоа се пари што се негови на хартија, но со различни временски хоризонти на располагање“.

Маск првпат ја доби титулата најбогат човек во светот во 2021 година, надминувајќи го основачот на Амазон, Џеф Безос. Иако повремено бил симнат од престолот, Маск го задржал своето место во поголемиот дел од изминатите пет години.

Следниот најблизок милијардер до Маск е моментално коосновачот на Гугл, Лери Пејџ, кој има нето вредност од околу 290 милијарди долари, по што следува колегата коосновач на Гугл, Сергеј Брин, со околу 270 милијарди долари, според листата на милијардери во реално време на Форбс.

Маск веќе се осврнуваше на потенцијална нето вредност од билиони долари по одобрувањето на масивен нов пакет за плати од страна на акционерите на Тесла минатиот ноември. Но, таа исплата е веројатно сè уште оддалечена со години, бидејќи производителот на електрични возила прво мора да постигне низа возвишени цели.

Пакетот за плати би му доделил на Маск повеќе од 400 милиони акции во Тесла што би вределе речиси 1 билиони долари ако компанијата ги достигне потребните пресвртници.

Со неговиот потенцијален статус на билиони , богатството на Маск би било поголемо од сите освен 21 од светските економии, според податоците од Меѓународниот монетарен фонд.

Технолошкиот могул би бил побогат и од 46 проценти од светската популација заедно, или околу 3,8 милијарди луѓе, според анализата на Оксфам Интернешенал.

„Создавањето на првиот билиони во светот не е нешто за славење или восхитување“, изјави Набил Ахмед, виш директор за економска правда во Оксфам Америка, за „Д Хил“. „Всушност, тоа е застрашувачки нов врв за тоа колку незамисливо е нееднаков нашиот свет и колку е наместена нашата економија“.

„Овој момент покажува дека достигнавме нов врв на олигархијата и, искрено, тоа е исто така мрачен момент за демократијата, за едно лице да има толку многу богатство, но и толку многу моќ во нашето општество“, додаде тој.

Ахмед тврди дека администрацијата на Трамп е клучна за зголемување на богатството на Маск преку своите даночни политики, дерегулаторни напори и нови договори со компаниите на технолошкиот магнат. Но, тој исто така нагласи дека ова не е уникатно за претседателот Трамп.

„Иако моќта на Маск кулминираше под Трамп, таа всушност се развиваше во последните неколку децении“, рече тој. „Би рекол дека врвниот талент на Маск всушност не бил во инженерството толку колку што е во добивањето јавни субвенции… Излегува дека билионите е двопартиска креација“.

Огромните федерални субвенции и договори на Маск беа предмет на критика за време на неговиот краток мандат во администрацијата на Трамп минатата година.

Неговите компании добиле најмалку 38 милијарди долари во владини договори, заеми, субвенции и даночни кредити во текот на изминатите две децении, според анализата на „Вашингтон пост“ од минатиот февруари.

Откако донира повеќе од 250 милиони долари за кампањата на Трамп во 2024 година, извршниот директор на „Тесла“ и „Спејс Екс“ стана близок сојузник на претседателот и предводеше контроверзен напор за намалување на трошоците познат како Оддел за владина ефикасност.

На крајот, тој ја напушти администрацијата по само четири месеци, бидејќи акциите на „Тесла“ страдаа, а милијардерот се најде во сè поблизок конфликт со Трамп околу голем закон за трошење. Се чини дека двајцата оттогаш се помириле, а Маск се појави на неколку настани во Белата куќа.

„Оваа пресвртница е вознемирувачки потсетник дека Доналд Трамп ги избрка милиони Американци од нивното здравствено осигурување за да им даде даночни олеснувања на богатите, вклучувајќи го и првиот билионер во светот“, рече сенаторката Елизабет Ворен (демократка од Масачусетс) во соопштението. „Дали некогаш имало подобро време за донесување данок на богатство?“

Дури и кога јавната јавна понуда на „Спејс Екс“ се чини дека е подготвена да го доведе богатството на Маск во опсег од билиони долари, некои експерти се прашуваат дали фундаменталните податоци на компанијата поддржуваат толку масовна проценка.

„Инвеститорите се природно возбудени за IPO-то на СпејсИкс, но со оглед на тоа што инвестициските банкари сугерираат проценка од 1,75 билиони долари, веруваме дека е преценето“, изјави Мајкл Филд, главен стратег за акции на Морнингстар.

„Веруваме дека бизнисот има вистински предности, особено во Старлинк, но со толку многу непознати и нетестирани технологии кои лежат во основата на поголемиот дел од цената на проценка, особено во бизнисот со вештачка интелигенција, сметаме дека проценката е исклучително шпекулативна“, додаде тој.