Кувајт соопшти дека неговите системи за противвоздушна одбрана утрово пресретнале четири дрона што ја нападнале земјата. Во соопштение објавено претходно на социјалните мрежи, профилот на кувајтската армија наведе дека „сите експлозии што можеби се слушаат се резултат на пресретнување на непријателски цели од страна на системите за противвоздушна одбрана“, без да прецизира кој стои зад нападите, пренесува Гардијан.

Помошник-министерот за одбрана на Сирија во неделата изјави дека силите на неговата земја одбиле напад со дронови од соседен Ирак, насочен кон една од последните американски воени бази во Сирија.

„Порано денес, американската база во Касрак, која се наоѓа на наша територија, беше нападната со четири дрона лансирани од ирачка територија“, напиша Сипан Хамо на X, додавајќи дека „дроновите биле соборени без жртви“.

„Го сметаме Ирак за одговорен и го повикуваме да спречи повторување на напади што ја загрозуваат нашата стабилност.“

Нападот се случи еден ден откако сириската армија соопшти дека одбила уште еден напад со дронови од Ирак, насочен кон Ал Танф, база во југоисточниот дел на земјата во која порано беа стационирани американски сили.

Претходно оваа недела, сириската војска соопшти дека уште една база на североистокот на земјата исто така била цел на ракетен напад од Ирак, при што ирачки претставник изјави дека зад него стои локална вооружена група. Ирак уапси четири лица во врска со тој напад.

Ирак е вовлечен во војната откако таа беше поттикната од американски и израелски напади врз Иран, а конфликтот зафати голем дел од Блискиот Исток.

Проирански ирачки групи презедоа одговорност за напади врз американски интереси во Ирак и низ регионот, додека напади беа насочени и кон овие групи.

Во последните месеци, американските сили се повлекоа од базата Ал Танф, како и од Шадади во североисточната провинција Хасака, а започна и повлекување од базата Касрак, која исто така се наоѓа во Хасака.

Министерството за надворешни работи на Оман во неделата соопшти дека ги осудува нападите врз својата територија, додавајќи дека ниту една страна не презела одговорност.

Во соопштението се наведува дека властите ги истражуваат „изворите и мотивите“ на нападите, без да дадат дополнителни детали.

Оман во саботата соопшти дека еден работник бил повреден во напад со дрон врз пристаништето Салала во оваа земја од Заливот, а данската компанија за контејнерски превоз „Мерск“ подоцна соопшти дека привремено ги запрела своите операции во пристаништето по нападот во саботата.