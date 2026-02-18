Милиони досиеја поврзани со осудениот сексуален престапник, Џефри Епштајн, укажуваат на постоење на глобално криминално здружување кое извршило дела што го исполнуваат законскиот праг на злосторства против човештвото, соопшти панел од независни експерти назначени од Советот за човекови права на Обединетите нации.

Експертите рекоа дека злосторствата наведени во документите објавени од Министерството за правда на САД се извршени во услови на супремацистички верувања, расизам, корупција и екстремна мизогинија. Злосторствата, рекоа тие, покажуваат комодификација и дехуманизација на жените и девојчињата.

„Толку се сериозни размерите, природата, систематскиот карактер и транснационалниот дострел на овие злосторства врз жените и девојчињата, што голем број од нив може разумно да го достигнат законскиот праг на злосторства против човештвото“, рекоа тие во соопштението.

Експертите рекоа дека обвинувањата содржани во досиејата бараат независна, темелна и непристрасна истрага и рекоа дека треба да се покренат истраги за тоа како е можно вакви злосторства да се извршуваат толку долго.

Министерството за правда на САД не одговори веднаш на барањето за коментар.

Закон, одобрен од Конгресот со широка двопартиска поддршка во ноември, бара сите досиеја поврзани со Епштајн да бидат објавени.

Експертите на ОН, исто така, изразија загриженост за сериозни неуспеси во усогласеноста и неуспешните редакции што открија чувствителни информации за жртвите. Повеќе од 1.200 жртви беа идентификувани во документите што се објавени досега.

„Неподготвеноста целосно да се откријат информации или да се прошират истрагите, остави многу преживеани да се чувствуваат повторно трауматизирани и подложени на она што го опишуваат како институционално гаслајтирање, рекоа експертите.

Објавувањето на документите од страна на Министерството за правда ги откри врските на Епштајн со многу истакнати луѓе во политиката, финансиите, академијата и бизнисот, и пред и откако се изјасни за виновен во 2008 година за обвиненија за проституција, вклучително и заведување малолетно девојче.

Тој беше пронајден мртов во неговата затворска ќелија во 2019 година, откако повторно беше уапсен по федерални обвиненија за сексуална трговија со малолетници. Неговата смрт беше прогласена за самоубиство.