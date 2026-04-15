Експерименталната таблета против рак на компанијата „Револушн Медисинс“ помогнала пациентите со рак на панкреас да живеат речиси двојно подолго во долгоочекувано доцно-фазно клиничко испитување, што доведе до раст на акциите на компанијата од 40%, пренесува „Ројтерс“.

Пациентите кои ја примале таблетата еднаш дневно, daraxonrasib, покажале вкупно преживување од 13,2 месеци, во споредба со 6,7 месеци кај оние третирани со хемотерапија, која е стандардна терапија. Најмалку двајца аналитичари изјавиле дека инвеститорите очекувале преживување од 11–12 месеци.

Таблетата ги таргетира RAS мутациите, кои го поттикнуваат растот на туморите и се присутни кај повеќе од 90% од случаите на рак на панкреас.

Во студијата биле вклучени претходно лекувани пациенти со метастатски панкреатичен дуктален аденокарцином (PDAC), кои имале тумори со различни варијанти на RAS, како и пациенти кај кои не била идентификувана RAS мутација.

„Ова ефективно го отвора патот daraxonrasib да стане следниот стандард на терапија“, изјавил аналитичарот Брајан Ченг.

Аналитичарот на RBC Capital Markets, Леонид Тимашев, проценува дека постои пазарен потенцијал од повеќе од 5 милијарди долари само во САД за daraxonrasib кај PDAC. Ракот на панкреас е еден од најсмртоносните видови рак во светот, со една од најниските стапки на петгодишно преживување, која често се наведува околу 13%.

Испитувањето ги исполнило сите главни и клучни цели, вклучително и подобрување на преживувањето без прогресија на болеста.

Податоците се „недвосмислено револуционерни и поддржуваат брзо и силно воведување на лекот,“ изјави аналитичарот на Evercore ISI, Кори Касимов.

„Револушн Медисинс“ планира да ги достави овие податоци до глобалните регулаторни тела, вклучувајќи ја и Американската администрација за храна и лекови (FDA). Компанијата има добиено приоритетен ваучер од FDA, кој има за цел да го забрза развојот и разгледувањето на лековите.

„Ова е сценарио на огромен успех,“ рече Ченг, додавајќи дека постои можност таблетата да добие одобрение до крајот на оваа година.

Таблетата исто така се тестира во други доцно-фазни клинички испитувања, вклучувајќи за PDAC и не-малоклеточен рак на белите дробови.