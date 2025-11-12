Ист извештај – различна диоптрија со која се чита и оценува

Ограничен економски напредок , под ризик од инфлација, со бавна фискална консолидација, продлабочен буџетски дефицит, висок Јавен долг и недоволна реализација на капиталните расходи. Прецизни и таргетирани забелешки адресираше Брисел до Владата. Се нотира дури и недоволната транспарентност на јавните финансии и ниската стапка реализација на Програмата за реформа на управувањето со јавните финансии, пишува Порталб.

Во целокупниот Извештај премиерот Христијан Мицковски не препозна оценки за назадување, а конкретно во економскиот дел според него имаме и охрабрување.

„Во Извештајот се нотира дека во некои области постои одреден или ограничен напредок. Конкретно нема области со назадување а во четири поглавја е забележан добар напредок. Во едно поглавје, Слободно движење на капиталот дури е зголемено нивото на подготовка благодарение на приклучувањето кон СЕПА и спроведувањето на мерките против перење пари и финансирање на тероризам. Комисијата ги поздравува чекорите направени во економијата“ – изјави премиерот Мицковски.

Европската комисија хируршки прецизно ги нотираше економските позиции на државата и речиси и да нема економски сегмент , особено во делот на јавните финансии, за кој немаме забелешки.

Иако учеството на надворешниот долг во јавниот долг се намалува во последните пет години (-5,7 процентни поени), тој останува висок, на 55,6%. Подготовките во рамките на поглавјето за финансиски и буџетски одредби се во рана фаза. Во текот на извештајниот период е постигнат ограничен напредок, а националните сметки и пресметките на БДП треба дополнително да се усогласат со законодавството на ЕУ.

Во делот управување со јавни финансии стапката на имплементација на Програмата за реформа на управувањето со јавните финансии (PFMRP) 2022-2025 остана релативно ниска. Министерството за финансии продолжува да се соочува со предизвици во однос на институционалниот капацитет, особено во привлекувањето и задржувањето на персонал со соодветни вештини и квалификации. За буџетскиот дефицит и фискалната консолидација извештајот на ЕК вели дека Буџетот за 2025 година не е во согласност со новото правило за дефицит, чија примена е одложена за 2027 година, една година подоцна од првично планираното. Владата не иницираше никакви мерки за елиминирање на даночните ослободувања и сè уште не го усвоила нацрт-законот за јавно-приватни партнерства.

Кај кредибилитетот на буџетот има подобрување благодарение на оперативноста на Фискалниот совет и подобреното следење на фискалните ризици. Сепак, сè уште има отстапувања во макрофискалното предвидувањеа, а врската помеѓу стратешките приоритети и буџетските програми треба дополнително да се зајакне. Платите во јавниот сектор беа зголемени во текот на годината над првично предвидените средства во буџетот, а пензиите беа зголемени во септември 2024 година и повторно во март 2025 година, на линеарен начин, а не преку индексација.

„Неформалната економија останува значителна и бара координирана реакција на институциите, особено во инспекциските служби и фискалните органи“, се наведува во извештајот.

Европската Комисија посочува дека извршувањето на планираните капитални расходи продолжува да страда од слабото справување со јавните инвестиции. Експанзивните фискални политики го намалија фискалниот простор и ризикуваат зголемување на домашните ценовни притисоци, а преку привремените ценовни ограничувања за клучните категории на храна и ограничувањата на профитните маржи на трговците на мало, владата придонесе за нестабилноста на инфлацијата. Министерството за финансии продолжи со напорите за подобрување на транспарентноста на буџетот со објавување на квартални податоци за приходите и расходите на јавните институции, локалните самоуправи и државните претпријатија. Сепак, транспарентноста на буџетот останува ограничена.

Според Европската комисија препораките што беа адресирани лани не се во целост спроведени и затоа остануваат во голема мера валидни и чекаат исполнување.

„Во наредната година, Македонија треба особено да го усвои преостанатото законодавство за спроведување на органскиот закон за буџет и да обезбеди усогласеност со фискалните правила, вклучително и со усвојување дополнителни мерки за зголемување на приходите и контрола на тековните трошоци,“ ни порачаа меѓу другото од Брисел.

Економистите од „Фајнанс -тинк“ поентираат дека забелешките и препораките се оправдани.

„Извештајот дава реалистична слика за продолженото отсуство на напредок на повеќе критични реформски точки за македонската економија. Без имплементација на фискални правила, растот на тековните трошоци останува ненадгледуван. Шемата на буџетско планирање и прекројување, зголемување на трошоците за плати и пензии, а намалување на капиталните расходи во текот на годината треба да се напушти,“ се посочува во оценката на “Фајнанс тинк“.