Американската економија порасна со годишна стапка од само 1,5 отсто во вториот квартал од 2026 година, што претставува забавување во однос на претходниот период, дури и додека американските потрошувачи продолжија да трошат многу пари, пренесува Фајненшл Тајмс.

Податоците од четвртокот од Бирото за економски анализи беа пониски од стапката на раст од 2,1 процент во првите три месеци од годината и беа под прогнозата од 2 проценти во анкетата на Блумберг меѓу економистите.

Растот беше намален од пониските владини трошоци и побавниот раст на извозот и деловните инвестиции, соопшти БЕА. Но, потрошувачката на потрошувачите нагло се зголеми, што укажува дека економијата е во робусна форма и покрај последиците од војната на Доналд Трамп со Иран.

„Податоците за БДП за вториот квартал сериозно ја потценуваат здравата економија“, рече Бредли Сондерс од Капитал Економикс. „Забавувањето… нема да го промени ставот на ФЕД дека економијата „се шири со солидно темпо“.“

Петмесечната војна на Блискиот Исток одекна низ целата глобална економија, поттикнувајќи ја инфлацијата, бидејќи нарушувањето на енергетската инфраструктура ги зголемува цените на бензинските пумпи.

Извештајот на BEA дојде еден ден откако пазарите беа исплашени од одлуката на Федералните резерви да ги задржат каматните стапки стабилни, поттикнувајќи загриженост дека централната банка нема да може да го ограничи инфлацискиот шок од војната.

Но, и покрај зголемувањето на цените, податоците покажаа дека американските потрошувачи продолжиле да трошат во текот на периодот, поттикнати од големите поврати на даноци.

Трошоците за лична потрошувачка се зголемија со стапка од 2,1 процент во текот на кварталот, во споредба со 0,4 проценти претходно.

Приносите од државните обврзници и доларот малку паднаа по извештајот, но реакцијата на пазарот на податоците беше релативно пригушена.

Аџај Раџадјакша, глобален претседател на истражувањето во Барклис, рече дека пазарите „целосно ги отфрлиле рамењата“ од пониската бројка на БДП. „Мојот доминантен впечаток е дека ова е економија на која ѝ оди добро“, рече тој.

Големите трошоци од технолошките компании кои градат инфраструктура за вештачка интелигенција, која помогна во поттикнувањето на растот претходно во годината, малку се забавија, при што стапката на раст на приватните инвестиции падна од 1,4 проценти на 0,5 проценти.

Но, конечната продажба на приватни домашни купувачи, мерка за комбинираната потрошувачка на домаќинствата и бизнисите внимателно следени од Федералните резерви, порасна со стапка од 3,9 проценти, во споредба со претходно 1,7 проценти.

Извозот се забави бидејќи падот на трошоците за патувања дејствуваше како пречка за континуираното зголемување на испораките на нафта, кои беа поттикнати од војната.

Во меѓувреме, владините трошоци целосно се намалија бидејќи Вашингтон продаде акции од американските стратешки резерви на нафта.

Оливер Ален од Pantheon Macroeconomics предупреди дека иако растот засега останува „солиден“, „малку е веројатно дека ќе се одржи“ бидејќи потрошувачката на потрошувачите се забавува во наредните месеци.

„Зголемувањето на даночните поврати брзо бледнее, основниот раст на приходите е многу слаб, повисоките цени на бензинот сè уште вршат притисок врз трошењето на други места, а стапката на лично штедење… веќе е далеку под долгорочниот просек“, рече тој.