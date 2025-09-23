вто, 23 септември, 2025

Еколошка катастрофа во Куманово, реката Кумановка е претворена во депонија

Пластични кеси, фрлени шишиња и друг отпад ја покриваат површината на водата, пишува Порталб

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Порталб

Реката во Куманово е претворена во депонија. Пластични кеси, фрлени шишиња и друг отпад ја покриле површината на водата. Реката станала огледало на еколошката трагедија, пишува Порталб.мк. ,а сликите немаат потреба од коментар за да се опише ситуацијата.

На 12 август актуелниот градоначалник на Општина Куманово, Максим Димитриевски, се пофали на Фејсбук дека го чисти речното корито.

„Општина Куманово моментално го чисти речното корито на реката Кумановка. Преку оваа акција го отстрануваме отпадот, дивата вегетација и го подобруваме протокот на вода за почиста животна средина и спречување на поплави. Работните екипи се ангажирани на терен, работат со посветеност за да го направат градот побезбеден и поубав за сите нас. Апелираме до граѓаните: да ја заштитат природата, да не фрлаат отпад во реките и да придонесат за заедничката одговорност“, напиша првиот човек на општината, Димитриевски.

Бројни беа и реакциите од граѓаните на самата објава на Димитриевски.

„Ова треба да биде вообичаена работа на одговорни институции, а не за да се пофалат на Фејсбук“, напиша Александра Поповска.

„Изборите се ближат. Треба да се покажете“, напиша Ласте Стаменковски.

„Не сме те виделе од денот кога ја презеде функцијата, сега пред изборите станавте ангели“, напиша Менде Матески.

Времето на објавување, кога во земјава пред-кампањата за локалните избори веќе еден месец е започната, како и состојба со реката и нејзиното корито, отвора сомнеж дека фотографијата е направена само за да се покаже пред јавноста дека нешто се работи. Максим Димитриевски ја објави својата кандидатура за градоначалник и се спрема да освои трет мандат.

До објавувањето на текстот, општина Куманово не се изјасни какви планови има за чистење на коритото и колку пати тоа се чисти во текот на годината.

Сопствениците непрописно го чувале отпадот во Трубарево, ОЈО почна истрага против четири лица

Основното јавно обвинителство Скопје, започна истрага против четири физички М.Д (56), Л.Д. (26), В.М. (43) и З.С.(59) и едно правно лице за загрозување на...
Кривични пријави против единаесет лица за сторени повеќе кривични дела при плаќање давачки за увоз на половни моторни возила

Според новото соопштение на МВР информираат дека секторот за внатрешни работи Куманово во соработка со Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди...
Утре и во четврток Клиника за пулмологија ќе ги прегледува жителите на Трубарево и околината

Министерството за здравство и Клиника за пулмологија и алергологија, утре и во четврток ќе организираат скрининг за жителите на Трубарево и околината, информираше денеска министерот Азир Алиу. Тој посочи дека прегледите...
Ќе има ли Скопје градски превоз, ЈСП вели автобусите возат без застој, Пуцко петрол се закани дека нема да доставува нафта

Ќе има ли Скопје јавен превоз во текот на следните денови е главната дилема која ги мачи граѓаните кои ги следат препукувањата меѓу Градот Скопје и компанијата Пуцко петрол, која го...
Унгарија одбива да престане да купува руска нафта и покрај барањето на Трамп од НАТО

Унгарија нема да се одвикне од руските енергетски резерви, изјави министерот за надворешни работи на земјата, и покрај барањето на Белата куќа сојузниците во НАТО да престанат да купуваат руска нафта,...
Платформската игра Hollow Knight: Silksong моментално е на врвот од метрованија жанрот на видеоигри

Hollow Knight: Silksong беше една од најдолго очекуваните платформски игри која излезе неодамна и направи вистински бум во метрованија жанрот, и е врвот помеѓу сите скорешни платформски игри, со преку 84.000...
