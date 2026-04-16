Поголеми инвестиции во обновливи извори, отколку во гас, како и развој на децентрализирани решенија со поголем бенефит за граѓаните, како што се енергетските заедници, треба да се целите на Националниот план за енергија и клима 2025-2030, бараат граѓанските еколошки организации.

Елена Николовска од „Еко свест“ вели дека го поздравуваат усвојувањето на Националниот план за енергија и клима со голем број на значајни мерки како важен чекор, но нагласува дека неговите цели мора да бидат поамбициозни и целосно усогласени со обврските од Енергетската заедница.

Сметаат дека фокусот треба да се пренасочи кон забрзано инвестирање во обновливи извори, складирање и модернизација на мрежата, како и кон развој на децентрализирани решенија со поголем бенефит за граѓаните. Клучно е да се поддржат активните потрошувачи и енергетските заедници, како и трансформација на греењето и ладењето преку обновливи извори и високо-ефикасни технологии. Сите мерки треба да бидат проследени со јасни, мерливи и прогресивни цели до 2030 година и систем за редовно следење на напредокот, со цел да се обезбеди реална и одржлива енергетска транзиција.

„Тоа значи ревизија на целите за намалување на емисиите, уделот на обновливи извори и енергетската ефикасност, како и прилагодување на мерките за нивно реално исполнување. Особено загрижува предвидениот висок удел на гас, поради што сметаме дека изградбата на нови гасни капацитети треба строго да се ограничи, имајќи предвид дека системот може стабилно да функционира и без нив, со постепено зголемување на обновливите извори и управуван увоз на електрична енергија“, вели Николовска.

Владата неодамна го усвои новиот Национален план за енергија и клима 2025-2030, кој содржи нови мерки за декарбонизација, енергетска ефикасност, енергетска безбедност, внатрешен пазар на енергија и за истражување, иновации и конкурентност.

Документот, како што информираа од Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини, ја трасира патеката на државата кон енергетска трансформација, одржлив развој и целосно усогласување со европските политики. Во наредниот период, посочуваат, државата ќе преземе конкретни чекори за засилени инвестиции во сончева, ветерна и хидроенергија, воведување систем за цена на јаглерод, согласно европските стандарди, развој на складирање на енергија и модерна енергетска инфраструктура, постепено напуштање на јагленот како енергенс.

Паралелно, се зајакнува енергетската безбедност преку диверзификација на изворите, регионална соработка и нови интерконекции, како и понатамошна либерализација и интеграција на пазарот на електрична енергија.