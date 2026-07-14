Новиот Закон за користење на енергијата од обновливи извори за првпат се овозможува граѓаните, локалните власти и малите претпријатија заеднички да инвестираат во производство, користење и споделување на зелена енергија, т.е. енергија добиена од обновливи нефосилни извори. Од граѓанската организација Еко свест велат дека граѓаните сега ќе можат да создаваат енергетски заедници преку кои можат да произведуваат, складираат, користат и продаваат електрична енергија; да ја распределуваат произведената енергија меѓу своите членови согласно меѓусебни договори, самостојно или преку агрегатор да учествуваат на пазарот на енергија, да стекнат статус на повластен производител и да користат мерки за поддршка.

Сепак, посочуваат од организацијата, законот не содржи детална процедура (чекор-по-чекор) за нивно основање. Во самиот закон сè уште не се прецизирани моделите за распределба и методологијата за пресметка на уделите меѓу членовите, ниту пак административната постапка за регистрација и приклучување. Овие прашања треба да се доуредат со подзаконски акти и прописи на Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини, Регулаторната комисија за енергетика и операторот на дистрибутивниот систем.

„Ја поддржавме месната заедница во Белица со инсталација на фотоволтаични панели на

едукативниот центар за развој во Белица. Нашите неодамнешни истражувања на перцепциите и ставовите на населението во општините Новаци и Вевчани за енергетските задруги се позитивни, при што главни мотиватори се еколошките и економските придобивки. Како клучни фактори при одлуката за основање или пристапување кон енергетска задруга се висината на почетната инвестиција и трошоците, поддршката од државата и општината и очекуваната финансиска корист. Главни пречки за граѓанско учество се финансиските ограничувања, недовербата, недостигот на информации и недоволната институционална поддршка од општините“, вели Жарко Конески, Програмски координатор за енергија од Еко-свест.

Законот дефинира дека примарната цел на заедниците мора да биде обезбедување еколошки, економски и социјални придобивки за членовите и локалната заедница, а не остварување профит.

Новиот закон ја дефинира енергетската заедница како правно лице основано на доброволна основа и отворено учество и овозможува широко локално учество и членство во енергетските заедници каде членови можат да бидат граѓани, општини, микро, мали и средни претпријатија и јавни установи. Исто така, постои можност за различни комбинации на здружување општина и група граѓани, згради, граѓани и мали локални компании, или целосно приватни иницијативи без учество на локалната самоуправа.