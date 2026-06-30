Инвестирањето во обновливи извори на енергија не смее да биде на сметка на природата, предупредуваат еколошките граѓански организации кои апелираат со измените на Законот за заштита на природата националното законодавство да се усогласи со европските стандарди и навремено да се воспостават механизмите кои ќе овозможат одржлив развој на обновливите извори на енергија.

Тие бараат Министерството за енергетика и Министерството за животна средина заеднички да го поддржи вклучувањето на Директивите за живеалишта и птици и Рамковната директива за води во правната рамка на Енергетската заедница, да обезбедат нивно навремено и целосно транспонирање во националното законодавство и да ги вклучат соодветните процедури за оценување на влијанијата врз природата и водите при планирањето и одобрувањето на енергетските проекти.

„Македонија има можност да избегне грешки кои веќе ги видовме во минатото, конфликтите околу малите хидроелектрани, долгите судски постапки, отпорот од локалните заедници и несигурноста за инвеститорите. Овие искуства покажаа дека недоволната заштита на природата не го забрзува развојот, туку го успорува. Во моментов Европската комисија предлага Директивите за живеалишта и птици и Рамковната директива за води да станат дел од правната рамка на Енергетската заедница. Овој предлог не претставува нов товар за земјите, туку логично продолжување на веќе преземените обврски и можност за воспоставување јасни процедури кои ќе донесат правна сигурност и предвидливост, велат од „Еко свест“.

Посочуваат дека Македонија се наоѓа во клучен момент од својата енергетска трансформација, а забрзаното инвестирање во обновливи извори на енергија претставува неопходен чекор кон намалување на емисиите на стакленички гасови, подобрување на енергетската независност и исполнување на меѓународните обврски, но и дека успешната енергетска транзиција не е

избор помеѓу обновливите извори и заштитата на природата, туку се темели на јасни

правила кои овозможуваат и двете цели да се постигнат истовремено.

Инвестициите во енергетскиот сектор можат да имаат сериозни влијанија врз природните

живеалишта, флората и фауната. Иако сончевата и ветерната енергија имаат бројни еколошки

предности во споредба со фосилните горива, хидроенергијата и биомасата, дури и тие инсталации

можат да предизвикаат штета кога се градат на чувствителни локации, со силни кумулативни

влијанија поради нивната децентрализирана природа. Со зголемената децентрализација на

енергетскиот сектор, не е одржливо прво да се гради, а дури потоа да се воведуваат еколошки

заштитни механизми.

„Повикуваме да се забрза воспоставувањето и правната заштита на мрежата Емералд како основа завидната мрежа Натура 2000, разввање на стратешко просторно планирање кое ќе ги насочува инвестициите вовобновливи извори кон деградирани, индустриски и веќе изменети површини, наместо кон подрачја со висока природна вредност и обезбедување на транспарентни процедури и суштинско учество на јавноста при донесувањето на сите стратешки одлуки. Јасните правила не се пречка за инвестициите. Тие се предуслов за нивен успех. Тие ги намалуваат ризиците за инвеститорите, ги скратуваат процедурите, ги намалуваат судските спорови, ја зголемуваат довербата на јавноста и овозможуваат енергетската транзиција да биде навистина праведна и одржлива. На Македонија не ѝ е потребен избор помеѓу енергијата и природата. Потребни ѝ се политики кои ќе ги штитат и двете“, велат од „Еко свест“.