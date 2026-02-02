Хидроцентралата „Бошков мост“ го загрозува опстанокот на балканскиот рис, бидејќи го засегнува неговото живеалиште, а истовремено е економски неисплатлив проект, посочуваат од Центарот за истражување и информирање за животната средина „Еко свест“ по последните изјави на премиерот Христијан Мицкоски со кои повторно го актуелизираше овој дамнешен енергетски проект.

Од „Еко свест“ посочуваат дека проектот произлегува од застарен концепт кој одамна ја загуби својата легитимност поради прекршување на меѓународните обврски, поточно Бернската конвенција, која земјава како потписник на Бернската конвенција има обврска да ја почитува. Тие го повикаат Мицкоски да покаже лидерство базирано на наука и јавен интерес, а не од застарени енергетски политики и идеи, бидејќи природата не е ресурс за краткорочен профит, туку наследство кое сме должни да го зачуваме за идните генерации.

Во случајот со Маврово, потсетуваат од организацијата, Комитетот уште во 2015 година укажа дека изградбата на „Бошков мост“ директно ја загрозува репродуктивната средина и опстанокот на Балканскиот рис, критично загрозен вид кој го има своето последно прибежиште токму на оваа локација. Комитетот повика на стопирање на сите хидроенергетски проекти во рамки на паркот. Дополнително, Бернскиот комитет во 2025 година констатираше дека не е постигнат значаен напредок во исполнувањето на препораките, вклучувајќи го и откажувањето на сите концесии и итното репрогласување на паркот, согласно меѓународните стандарди.

Екологистите нагласуваат дека студиите на независни експерти и меѓународните финансиски институции веќе покажаа дека овој проект е економски неоправдан. Трошоците за изградба, во споредба со минималното производство на електрична енергија и огромната штета врз екосистемот, го прават проектот чиста загуба. Во време кога соларната и ветерната енергија се поефикасни и поекономични, инвестицијата „Бошков мост“ би значела чекор назад во енергетската политика.

„Со огромна загриженост ја примивме вашата неодамнешна најава за можно реактивирање на

проектот за хидроцентралата „Бошков мост“. Како граѓани и заштитници на природното

наследство, должни сме да ве потсетиме дека овој проект е во спротивност со националните

закони, меѓународните обврски и современите еколошки стандарди и претставува директен и

сериозен ризик за интегритетот на Националниот парк Маврово“, е пораката од „Еко свест“ до Мицкоски.

Од организацијата бараат да се спроведат препораките на Бернската конвенција и да се отфрлат сите планови за хидроенергија во заштитените подрачја, а постапката за репрогласување на Националниот парк „Маврово“ итно да заврши со што ќе се оневозможи идна деградација на

паркот.

„Долгогодишното одложување на репрогласувањето на Националниот парк Маврово создаде

правна празнина, која директно овозможува реализација на штетни инфраструктурни и

градежни проекти во срцето на паркот. Наместо исклучок, ваквите интервенции станаа

практика што постепено го разградува интегритетот на едно од највредните природни

подрачја во државата. Репрогласувањето на Маврово не е административна формалност, туку единствениот механизам за воспоставување јасна, обврзувачка рамка за заштита, усогласена со IUCN стандардите и меѓународните обврски на државата“, велат од „Еко свест“.

Посочуваат дека само со нов закон за НП Маврово може конечно да се стави крај на практиката на ад-хок одлуки, притисоци и проекти кои го жртвуваат јавниот интерес и природното наследство за краткорочни цели. Истовремено, репрогласувањето ќе воспостави рамка за одржлив развој и економска сигурност на локалното население, преку поддршката на одржлив туризам, традиционални дејности и зелени економски активности, а секое понатамошно одложување на репрогласувањето ќе значи продолжување на деградацијата на Маврово и преземање свесен ризик за едно од највредните природни подрачја во државата.