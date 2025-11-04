вто, 4 ноември, 2025

EK: Здравството боледува од старите болести – нема доктори, корупцијата царува, пациентите плаќаат

Сериозен предизвик претставува менталното здравје на младите, каде што недостигаат и кадар и буџет, наведено е во извештајот на Европската Комисија

Антонија ПоповскаОд: Антонија Поповска

-

фото: Мета.мк

Финансирањето на јавното здравство во Северна Македонија е зголемено, но системот и понатаму се соочува со хронични слабости – недостиг на медицински кадар, високи трошоци за пациентите и ограничен пристап до услуги, а тоа е еден од секторите кој е најподложен на корупција.

Ова е наведено во последниот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија, за делот кој се однесува на јавното здравство.

„Мој термин“ не функционира соодветно и не е поврзан со ФЗО 

Според најновите податоци од Европската комисија, државата издвоила 5,07 отсто од Бруто-домашниот производ (БДП) за здравство во 2024 година, што е благо зголемување во однос на 4,8 отсто во 2023 година, но и понатаму под просекот на Европската унија. Иако примарната здравствена заштита е бесплатна и достапна за сите, сè уште нема доволен број специјалисти во државата, а медицинскиот кадар сè почесто заминува во приватниот сектор или во странство.

„Граѓаните и натаму плаќаат висока цена за здравствената услуга, односно, 41,7 проценти од вкупните трошоци паѓаат директно на товар на пациентите, што претставува сериозна пречка за еднаков пристап до здравствена заштита. Иако системот за е-здравство и мобилната апликација се унапредени, системот за закажување термини не функционира соодветно и не е поврзан со базата на податоци на Фондот за здравствено осигурување“, наведено е во извештајот.

Нема кадар и буџет за грижа за менталното здравје на младите

Сериозен предизвик претставува менталното здравје на младите, каде што недостигаат и кадар и буџет. Кампањите за рано откривање на рак продолжуваат, но опфатот останува ограничен, а Регистарот за рак бележи пораст на заболени и смртни случаи.

„Иако се планирани повеќе пари и нови лекови за ретки болести, тие опфаќаат само околу една третина од пациентите. Вакцинацијата е благо зголемена, а трансплантациите на крв, ткива и органи растат, но сепак, законската рамка сè уште не е целосно усогласена со европските стандарди“, се наведува во документот.

Здравството најподложно на корупција

Здравството, според Европската комисија, останува меѓу најподложните сектори на корупција.

„Иако се воспоставени критериуми за цени на услуги и лекови, и се подобрени процедурите за лекување во странство, истрагите за злоупотреби во инвалидските осигурителни шеми продолжуваат. Брисел препорачува засилена дигитализација, подобра транспарентност и јакнење на интегритетот во здравствениот систем, како предуслови за поефикасна и пофер здравствена заштита“, стои во извештајот.

Во документот има и дел кој се однесува на контролата на тутунот.

„Македонија го ратификуваше Протоколот за елиминација на нелегалната трговија со тутун, но казни за пушење во ресторани и јавни установи речиси и да не се изрекуваат. Комисијата укажува дека употребата на антибиотици останува висока, а нема напредок во заштитата од прекугранични здравствени закани. Потребно е целосно усогласување со европското законодавство за заразни болести“, пишува во извештајот.

ПОВРЗАНО

Балкан

Мицкоски: Проширувањето на ЕУ во Западен Балкан значи реобединување на Европа

Премиерот на Северна Македонија, Христијан Мицкоски, изјави дека проширувањето на Европската Унија со земјите од Западен Балкан би претставувало „реобединување на Европа“, алудирајќи на...
Повеќе
Македонија

ЕК: Ако сака да напредува во евроинтеграциите, Македонија треба да го смени Уставот

Македонското Собрание треба внимателно да го планира и усвојува својот дневен ред и да го ограничи користењето на скратени постапки за донесување закони. Меѓупартиската...
Повеќе

Најнови

Балкан

Мицкоски: Проширувањето на ЕУ во Западен Балкан значи реобединување на Европа

Премиерот на Северна Македонија, Христијан Мицкоски, изјави дека проширувањето на Европската Унија со земјите од Западен Балкан би претставувало „реобединување на Европа“, алудирајќи на изјавата на претседателката на Европската комисија, Урсула...
Повеќе
Здравје

EK: Здравството боледува од старите болести – нема доктори, корупцијата царува, пациентите плаќаат

Финансирањето на јавното здравство во Северна Македонија е зголемено, но системот и понатаму се соочува со хронични слабости – недостиг на медицински кадар, високи трошоци за пациентите и ограничен пристап до...
Повеќе
Македонија

ЕК: Ако сака да напредува во евроинтеграциите, Македонија треба да го смени Уставот

Македонското Собрание треба внимателно да го планира и усвојува својот дневен ред и да го ограничи користењето на скратени постапки за донесување закони. Меѓупартиската соработка останува клучна за забрзување на спроведувањето...
Повеќе
Главна секција

„Ништо Ново“ ги поттикнува граѓаните да реупотребуваат и да создаваат помалку отпад

Со цел да се поттикне реупотреба, размена и одржливост, здружението АРНО го отвори првиот Центар за поправки „Ништо Ново“ во Скопје. Лоциран во општина Кисела Вода, овој простор им овозможува на...
Повеќе

Мицкоски: Проширувањето на ЕУ во Западен Балкан значи реобединување на Европа

Премиерот на Северна Македонија, Христијан Мицкоски, изјави дека проширувањето на Европската Унија со земјите од Западен Балкан би претставувало „реобединување на Европа“, алудирајќи на изјавата на претседателката на Европската...

EK: Здравството боледува од старите болести – нема доктори, корупцијата царува, пациентите плаќаат

ЕК: Ако сака да напредува во евроинтеграциите, Македонија треба да го смени Уставот

„Ништо Ново“ ги поттикнува граѓаните да реупотребуваат и да создаваат помалку отпад

Почина поранешниот потпретседател на САД, Дик Чејни

До утре трае рокот за пријавување за студентски оброк

Истрага за убиство во Сретеново, заедно пиеле, се скарале, па го тепал до смрт

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Мицкоски: Проширувањето на ЕУ во Западен Балкан значи реобединување на Европа

ЕК: Ако сака да напредува во евроинтеграциите, Македонија треба да го смени Уставот

„Ништо Ново“ ги поттикнува граѓаните да реупотребуваат и да создаваат помалку отпад