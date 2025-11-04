ЕК: Ако сака да напредува во евроинтеграциите, Македонија треба да го смени Уставот

„Нашиот пакет содржи конкретни препораки за сите наши партнери. А на нив им порачуваме – пристапувањето во ЕУ е единствена понуда, ветување за мир, просперитет и солидарност. Со вистински реформи и силна политичка волја, сите можете да ја искористите оваа можност“, пишува во објавата од ЕК.

Политичка блокада и застој во реформите

Политичката поларизација во Собранието опстојува и продолжува да ја одложува усвојувањето на важни реформи и долго одложуваните назначувања. И покрај тоа што земјата ја продолжи работата на патните карти за владеење на правото, реформата на јавната администрација и функционирањето на демократските институции, не беа направени обиди за усвојување на потребните уставни измени споменати во заклучоците на Советот од јули 2022 година.

Оваа обврска, која треба да овозможи вклучување на граѓаните кои се дел од други народи, како што се Бугарите, останува предуслов за отворање на првиот кластер од преговорите. Комисијата е јасна: за отворање на првиот кластер се потребни понатамошна брза и одлучувачка акција и исполнување на отворачките одредници. Реформата на јавната администрација, иако умерено подготвена, бележи ограничен напредок. Иако долгоочекуваните закони за административни службеници и вработени во јавниот сектор се усвоени во јули 2025 година, правилата што го регулираат вработувањето остануваат фрагментирани. Во меѓувреме, процесот на децентрализација е бавен и се бара зајакнување на дијалогот помеѓу нивоата на власт.

Корупција и судство: Црвено светло за темелите Владеењето на правото

Најзагрижувачко е што е забележан нула напредок во извештајниот период. Корупцијата останува распространета и претставува сериозна загриженост. Ефикасноста на борбата е поткопана од фактот што случаите на високо ниво на корупција често доцнат, застаруваат или резултираат со минимални казни. Трагедијата во Кочани во март 2025 година, во која животот го загубија 62 лица, јасно ги откри системските предизвици во спроведувањето на антикорупциските мерки. Дополнително, кредибилитетот на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) беше доведен во прашање по обвинението и оставката на нејзината претседателка. И судскиот систем е во слична положба, со нула напредок и е помеѓу некое и умерено ниво на подготвеност. Надворешното и политичкото мешање опстојува и останува сериозна грижа. Повторените јавни изјави од високи политичари претставуваат недозволено влијание и ја поткопуваат независноста на судството. Независноста и финансиската автономија на судството се нарушени и од обидите на Собранието да изврши притисок врз членовите на Судскиот совет.

Економијата балансира на работ на фискален ризик

Економијата покажа ограничен напредок и е на добро ниво на подготвеност за функционална пазарна економија. Иако реалниот раст на БДП се забрза во 2024 година, тој беше поттикнат од приватната потрошувачка и јавните инвестиции. Фискалната консолидација е одложена, а буџетскиот дефицит од 4,4 отсто од БДП во 2024 година го надмина првичниот план, делумно поради линеарното зголемување на платите во јавниот сектор и пензиите. Јавниот долг продолжи да расте, достигнувајќи 62.4 отсто од БДП во 2024 година. Напорите за формализирање на неформалната економија се во застој, а пазарот на труд страда од структурни проблеми како ниска стапка на учество и значителна емиграција.

ЕУ-партнерство наспроти реформскиот застој

Северна Македонија е и натаму доследен партнер на Европската Унија во надворешната политика. Земјата го одржа својот репер за целосно усогласување со заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ, вклучително и со рестриктивните мерки против Русија. Ова претставува силен сигнал за нејзиниот стратешки избор за пристапување кон ЕУ.

И покрај оваа доследност, Брисел потенцира дека одржувањето на добрососедските односи бара имплементација со добра волја на постојните билатерални договори, вклучително и на Договорот од Преспа со Грција и Договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Бугарија.

Извештајот од 2025 година ја остава Северна Македонија пред истата дилема – нема забрзани и одлучни мерки во владеењето на правото и без политички консензус за уставните измени, отворањето на преговорите за првиот кластер ќе остане одложено.