Ејакузе: Годинава сте во клучен момент, треба да покажете напредок кон пристапувањето во ЕУ

„Оваа 2025 е клучна година за вас, одите во фаза на испорака и сте во клучен момент да покажете наредок кон пристапувањето во ЕУ“, рече Ајдан Ејакузе, директорот на Партнерство за отворена власт на отворената владина седница со македонската Влада

Директорот на Партнерство за отворена власт, Ајдан Ејакузе, министерот за јавна администрација Горан Минчев и премиерот Христијан Мицкоски | Фото: Влада на РСМ

Партнерството за отворена власт започна во 2011 година, а Северна Македонија се приклучи уште тогаш. Вклучени се 74 национални влади и илјадници партнери од граѓанското општество, а целта е владите да се потранспарентни и поотчетни за да им служат на своите граѓани. Република Северна Македонија е eдинствената земја во Европа каде судството е директно ангажирано. Оваа 2025 е клучна година за вас, одите во фаза на испорака и сте во клучен момент да покажете напредок кон пристапувањето во ЕУ.

Ова го изјави денеска Ајдан Ејакузе, директорот на Партнерство за отворена власт, на отворената владина седница со македонската Влада.

„Целта е да ја елиминираме корупцијата и да обезедиме владеење на правото. Во светот довербата на јавноста во власта е поткопана, луѓето немаат доверба. Тоа создава фрустација и нестабилност, но тоа може да се поправи. Владата е партнер во решавањето на нивните реални проблеми и приоритети. Филипини, Колумбија, Хрватска, се држави кои ја вратија врската меѓу граѓаните и Владата, а РСМ ќе ги следи овие лекции“, рече Ејакузе.

Тој додаде дека корупцијата ги цеди јавните ресурси, ја руши довербата во државата и не е доволно само да се носат закони против корупција.

„Отворената влада докажа дека таков пристап е возможен, може да се спречат компаниите да ги кријат незаконски добиените пари. Ќе ве поддржиме со експертиза, со идеи, со врски за учење, со видливост на глобален план, за да да биде оваа држава на која ќе ѝ веруват граѓаните“, рече тој.

На состанокот обраќања имаа и министерот за јавна администрација Горан Минчев и премиерот Христијан Мицкоски. Минчев кажа дека со овој состанок се испраќала порака за решеност да продолжи со реформите во борбата против корупија, дигитална трансформација и јакнењето на демократијата. Мицоски, пак, во неговото обраќање се осврна на наводен скандал за нелегално прислушкување.

Процесот на приближуивање кон ЕУ е суштински трансформациски пат. Отворената власт е алатка преку која ефктивно ја реализираме програмата на Владата, во чиј фокус се граѓаните и нивната доверба во инстиутциите“, рече премиерот, но потоа додаде дека не може да го занемари контекстот.

Според него, тој заедно со новинари, медиуми, бизнисмени, бил жртва на системот што е „напад врз демократијата, врз правото на слобода, врз темелите на државата“.  Премиерот најави дека „ќе има одговорност и правна разрешница“.

