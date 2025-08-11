Едно лице убиено во вооружена престрелка во Тетово

При преземање мерки, на крстосницата од улица „Благоја Тоска" со улица „107" било пронајдено патничко возило „фолксваген голф" со тетовски регистарски таблички, сопственост на Ф.Р. (46) од Тетово, додека во возилото пронајдено е едно починато лице со прострелни рани од огнено оружје, информираат во МВР

Во 12.30 часот на крстосница од улица „Илинденска” со улица „Благоја Тоска” во Тетово, се случила вооружена пресметка помеѓу лица од две возила, во која едно лице е убиено, потврдуваат во Министерството за внатрешни работи.

„Од добиени сознанија од граѓани и очевидци на местото на настанот, добиена е информација дека возилото кое што се упатило кон ул. „113″ дека се работи за патничко возило ,,форд фиеста” со тетовски регистарски таблички. Од извршената проверка било констатирано дека се работи за одјавени регистарски таблички од истото возило, сопственост на лицето Е.М.(19) од с. Гајре, тетовско. При преземање мерки, на крстосницата од улица „Благоја Тоска” со улица „107″ било пронајдено патничко возило „фолксваген голф” со тетовски регистарски таблички, сопственост на Ф.Р. (46) од Тетово, додека во возилото пронајдено е едно починато лице со прострелни рани од огнено оружје“, информираат во МВР.

За настанот бил формиран тим со кој раководи дежурен јавен обвинител при ОЈО – Тетово и увидна екипа од СВР Тетово.

„Во Клиничка Болница – Тетово биле пренесени три лица со повреди од кои едно малолетно девојче од Тетово со повреди од огнено оружје која е задржана на опсервација. Другите две лица О.О. (34) и Р.Т. со прострелни рани, како итни случи се пренесени во Комплексот клиники „Мајка Тереза” во Скопје. Во престрелката од возилата повреден е и еден пешак А.С. (60) од Тетово, кој бил случаен минувач и бил пренесен во клиниките во Скопје. Се преземаат мерки за расчистување на случајот“, се додава во соопштението на МВР.