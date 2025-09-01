пон, 1 септември, 2025

Eдно девојче, цела генерација: Во Фурка учебната година започна само за едно прваче

Во селото Фурка близу Дојран, во оснодното училиште „Кочо Рацин“ учебната година започна само за едно прваче, малата Антонија. Директорот на училиштето вели дека тенденцијата на намалување на бројот на првачиња е постојана, но дека оваа година, таа е најдрастична до сега

Антонија ПоповскаОд: Антонија Поповска

-

Децата од поголемите одделенија, подготвија мала приредба за добредојде на Антонија. Фото: Мета.мк

На југот од Македонија, во селото Фурка кое за жал, брои сè помалку детски чекори, денеска учебната година започна само за едно прваче – малата Антонија. Таа е единственото новозапишано детенце во подрачното училиште „Кочо Рацин“ во ова населено место. За неа, 1 септември значеше почеток на училишниот пат, но и сознание дека таа е буквално единствена во својата генерација.

Во малите рурални места во земјава во кои животот полека но сигурно замира, веќе е сосема нормално поради малиот број на ученици наставата да се следи комбинирано, во заеднички класови кои вклучуваат деца од прво до петто одделение. Така и Антонија ќе следи настава заедно со нејзините седум повозрасни другарчиња од четврто одделение. Останатите три дечиња го сочинуваат класот од второ и трето одделение. Вкупно се 11 деца.

14 првачиња во цела општина

Дечињата од нејзината комбинирана паралелка денеска ја пречекаа Антонија со приредба и песнички а таа, иако малку срамежливо, им се придружи.

„Ако се сака работата, не е тешко да се води комбинирана паралелка. Очекувам Антонија добро да се вклопи со нејзините поголеми другарчиња. Таа е комуникативна, посетуваше градинка, малку е срамежлива, но верувам дека брзо ќе се вклопи во средината“, вели учителката Анатомија Минчева.

Откако заврши наставата на првиот училишен ден, децата си играа во училишниот двор. Фото: Мета.мк

Во малата училишна зграда во Фурка, освен Минчева, има уште една наставничка, Снежана Карајанова која ја води втората паралелка каде учат три дечиња од второ и трето одделение. Во објектот има две училници и посебен кабинет за часовите по информатика. Часовите по физичко главно се реализираат во училишниот двор, во кој има лулашки и детски реквизити.

Мирослав Бошнаков, директорот на ООУ „Кочо Рацин“, чиј централен објект се наоѓа во Дојран, вели дека тенденцијата на намалување на бројот на првачиња е постојана, но дека оваа година, таа е најдрастична до сега.

„Годинава запишавме само 14 првачиња на ниво на целата општина Дојран. Претходната година беа 24, а пред тоа 30 – 34 деца. Но годинава намалувањето е навистина големо. Ако земеме во просек, бројката на ученици по паралелка е 10-11 ученици. Тоа, за жал, е последица на намалениот наталитет и на иселувањето од овие краишта“, вели Бошнаков. Тој додава дека изведувањето на наставата во комбинирани паралелки уште повеќе им ја усложнува работата на наставниците, но тие се веќе искусни и знаат како да се справат со предизвикот.

Без деца нема живот 

Демографите во Македонија постојано предупредуваат дека Владата мора итно да преземе чекори за запирање на иселувањето на младите доколку сака да се спречи селата па и помалите гратчиња во овој дел од државата целосно да се испразнат.

Процесот е одамна започнат, а секоја година бројките стануваат сè поалармантни.

„Селата полека ја губат својата иднина. Без деца нема заедница, нема училишта, нема живот. Доколку државата не изготви сеопфатна стратегија за развој на руралните средини, ќе дојдеме до точка на која многу населени места ќе останат само географски имиња на картата“, предупредува Дончо Герасимовски, демограф и поранешен директор на Државниот завод за статистика.

Во пресрет на локалните избори следниот месец, експертите ја посочуваат потребата од поттикнување на младите семејства да останат во селата преку конкретни економски олеснувања, отворање работни места, субвенции за млади брачни парови, како и подобрување на основната инфраструктура, патишта, здравствени и образовни услуги. Инаку, Фурка е населено место кое иако се наоѓа на рид, инфраструктурно е добро поврзано со поголемите градови во регионот, се наоѓа на 12 минути до Дојран и на 25 минути од Гевгелија, а патот до селото е асфалтиран.

Во период од 10 години, бројот на ученици во основните и во средните училишта во земјава е намален за 27.000 или 10 проценти според истражувањето на Центарот за граѓански комуникаци. Намалувањето на бројот на ученици е посебно изразен во средното образование, каде што во период од една декада, бројот на ученици е намален дури за 20 отсто, односно за 17.000 ученици. Во основното образование, пак, намалувањето изнесува 5 отсто, односно 10.000 ученици.

Пред да си заминеме од Фурка, се поздравивме со малата Антонија и останатите дечиња во училитето со надеж дека можеби топлината на наставничката и поддршката од поголемите деца ќе придонесе за подобар квалитет на нејзиното образование.

ПОВРЗАНО

Македонија

Пожарот кај Валандово се шири кон Богданци и Дојран

Голем пожар ја зафати околината на Валандово, кој првично вчера беше ставен под контрола, но од утрово повторно се разгорил. Перо Костадинов, градоначалникот на Валандово,...
Повеќе
Македонија

Нова продукциска куќа зад „Д-фест“, фестивалот останува во Дојран

Во Дојран кон крај на јули ќе се одржи фестивалот „Дојран Д-фест“ кој ќе трае три дена, организиран во соработка со „Визуал продакшн“ од...
Повеќе

Најнови

Европа

Песков негира вмешаност на Русија во блокирањето на ГПС сигналот во авионот на Фон дер Лајен на летот за Бугарија

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, изјави дека наводите за руско попречување на ГПС сигналот во авионот со кој патувала претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, не се точни, пишува...
Повеќе
Македонија

Висока делегација на Вооружените сили на Романија во официјална посета на македонската Армија

Висока делегација на Вооружените сили на Романија, предводена од началникот на Генералштабот, генерал Ѓеоргита Влад, од утре (2 септември 2025) ќе престојува во официјална посета на Армијата на Република Северна Македонија. По...
Повеќе
Македонија

Бурхан Бектеши: Ме понижи само затоа што бев во инвалидска количка

Бурхан Бектеши од Скопје, лице во инвалидска количка, доживеал длабоко понижување од возачот на автобусот со број 19 (линија Скопје – Шуто Оризаре – Визбегово). Револтираниот Бектеши упатил јавен повик  на...
Повеќе
Македонија

Полицаец од Чаир земал 11 туѓи лични карти и не ги доставил до полициска станица за граѓаните да си ги подигнат

Полицаец од Чаир подигнал 11 туѓи лични карти и не ги доставил до граѓаните чија сопственост се. Тој ќе одговара за кривично дело несовесно работење во службата, а ќе биде и...
Повеќе

Песков негира вмешаност на Русија во блокирањето на ГПС сигналот во авионот на Фон дер Лајен на летот за Бугарија

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, изјави дека наводите за руско попречување на ГПС сигналот во авионот со кој патувала претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, не се...

Висока делегација на Вооружените сили на Романија во официјална посета на македонската Армија

Бурхан Бектеши: Ме понижи само затоа што бев во инвалидска количка

Полицаец од Чаир земал 11 туѓи лични карти и не ги доставил до полициска станица за граѓаните да си ги подигнат

Нова амбуланта, но затворена: Во Јажинце нема лекар, жителите патуваат со километри за лекарски прегледи

Македонија со новите закони за рударство и геологија ќе стане суровинска колонија, предупредуваат екологисти

Авионот на Фон дер Лајен слетал во Бугарија без ГПС поради наводно руско попречување на сигналот

Eдно девојче, цела генерација: Во Фурка учебната година започна само за едно прваче

Откако рекоа дека во тек е подготовката на документацијата, од Општина Куманово признаа дека се уште не е отпочната реконструкцијата на Градскиот стадион

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Песков негира вмешаност на Русија во блокирањето на ГПС сигналот во авионот на Фон дер Лајен на летот за...

Висока делегација на Вооружените сили на Романија во официјална посета на македонската Армија

Бурхан Бектеши: Ме понижи само затоа што бев во инвалидска количка