Во 2026, државата ќе троши за околу 30 отсто помалку пари за студентски стандард, наведено е во предлог-буџетот за образование за следната календарска година. Како што е наведено, во 2026 година ќе има намалување од 560 милиони денари за студентски стандард, односно за безмалку една третина помалку средства, споредено со тековната година, кога буџетот за оваа намена изнесува 1,8 милијарди денари. Во Министерството за образование и наука (МОН) не одговорија конкретно на прашањето, зошто е намален буџетот за оваа намена, но рекоа дека предвидените средства ќе се трошат за развојна компонента во делот на инфрастурктурата.

„Во буџетот за 2026 година предвидени се над 1,3 милијарди денари за студентски стандард. Средствата се проектирани според пресметките за да се овозможи непречено остварување на сите студентски права кои ги обезбедува МОН како стипендии, партиципација за сместување во домови и субвенциониран студентски оброк, а развојна компонента е предвидена во делот на инфраструктурата. Таму продолжува реконструкцијата на студентските домови и изградбата на односно за реконструкција на студентските домови, зградата за Факултетот за информатички науки и компјутерско инжинерство (ФИНКИ) како и за Факултетот за физичка култура (ФФК), а дел од парите ќе се вложат и за основање на научно-технолошки парк, кој ќе го користат и идните академски граѓани“, велат за Мета во МОН.

За намалениот буџет за студентски стандард, веќе реагираа претставници од организацијата Форум за образовни промени (ФОП). Тие од МОН побараа да ги разјасни и целосно да ги прецизира буџетските ставки, од кои, како што рекоа, се отстранети 7,3 милиони евра наменети за студентскиот стандард.

Во интервју за „Телма“, директорот на Форумот, Бленди Ходаи, кажа дека се работи за нетранспарентен чекор.

„Се надеваме како Форум за образовни промени, дека ставката за студентски стандард не е намалена поради новата мерка за електронски уреди, што сметам дека е неефикасно трошење на парите на даночните обврзници. Со толку толкав буџет еден студент, не може да купи квалитетен електронски уред“, рече тој за „Телма“.

Во врска со ова, реагираа и во СДСМ, од каде оценија дека ова е уште еден удар за секој млад човек, кој се обидува да се образова и да се развива во својата земја.

„Во буџетот за 2026 година, Владата на ДПМНЕ ги намалува парите за студентскиот стандард за огромни 7,3 милиони евра“, беше наведено во нивната реакција.

Инаку, вчера вечерта претставници од Универзитетското студентско собрание при УКИМ (УСС-УКИМ) имале средба со претставници на МОН, по која од УСС-УКИМ реагираа дека студентите имале потреба од поддршка, а не не од намален буџет за студентскиот стандард.

„На состанокот бевме известени дека предлог-буџетот е проектиран врз основа на реалните потреби на студентите и воопшто нема да се попречи остварувањето на правата кои им се на располагање преку Министерството за образование и наука како добивање стипендии, субвенциониран студентски оброк, партиципација за сместување во студентски домови и слично“, велат од УСС-УКИМ.

Минатата година, Мета.мк пишуваше за студентските домови и за потребата од нивна обнова. Тогаш надлежните најавија дека обновата на „Стив Наумов“ и на „Кузман Јосифовски – Питу“, е предвидена да трае 18 месеци. Ова, според тогашните проценки, значеше дека домовите нема да функционираат најмалку уште две академски години, а нивното отворање најрано би се случило на почетокот од учебната 2026/2027 година.

Исто така, за просторниот проблем на ФИНКИ, студентите протестираа, но до денеска не е доизградена, односно не е во употреба новата зграда што се гради кај ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (УКИМ).

Пишува: Савче Ѓошева