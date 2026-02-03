Ситуацијата во САД во моментов не е одлична, особено за оние кои не се државјани. Ветената репресија врз таканаречените „нелегални имигранти“ од страна на американскиот претседател Доналд Трамп се претвори во насилна акција без граници, што резултираше со повеќекратни убиства за кои владата и безбедносните сили инсистираа дека се оправдани, и покрај понекогаш изобилните докази за спротивното, пренесува ПЦ Гејмер.

Некои земји во текот на изминатата година издадоа патни совети или предупредувања за луѓето што се упатуваат кон САД: Канада, на пример, издаде предупредување во 2025 година дека секој со пасош со неутрален пол може да се соочи со тешкотии при влегувањето во земјата поради извршна наредба потпишана од Трамп со која се упатува владата да признава само два „пола“, машки и женски.

САД се исто така дом на голем број конференции и настани за развивачи, а тоа ги остава развивачите со тежок избор: да се стават во опасност од притвор или полошо, или да пропуштат потенцијално витални можности за вмрежување и промоција, што може да биде особено важно за помалите инди-програмери. И покрај високите трошоци што може да ги предизвика пропуштањето на овие настани, истражувањето на GDC за состојбата на индустријата за игри од 2026 година покажува дека речиси една третина од вработените во индустријата кои не живеат во САД ги откажале плановите за патување таму.

Просечно 30% од испитаниците во анкетата, која опфати повеќе од 2.300 работници во индустријата за игри, рекоа дека целосно ги откажале плановите за патување, додека 33% ги преиспитуваат идните планови за тоа. Овој број скока на 47% кај ЛГБТК+ работниците, што го одразува отстапувањето од контролата на човековите права на заедницата од страна на американската влада, а особено нејзините напади врз трансродовите права.

Разговорите за потенцијалните безбедносни проблеми на GDC за неамериканците се водат на социјалните медиуми веќе некое време.

Анкетата не се подобрува ниту на страната на менаџментот ниту на финансиите. 60% од „лидерите и инвеститорите во индустријата кои не се од САД“ изјавиле дека моменталните политики за имиграција во САД влијаеле или врз нивната способност или врз нивната желба да соработуваат со американски компании.

Меѓу професионалците со седиште во САД во компании со најмалку 20 вработени, 18% изјавиле дека нивната способност за регрутирање или задржување на таленти е под влијание на политиките за имиграција и родова еднаквост на земјата, додека 42% изјавиле дека немало влијание, а 40% изјавиле дека не се сигурни; меѓу компаниите со најмалку 100 вработени, 21% изјавиле дека биле под влијание на моменталните политики на САД, 38% изјавиле дека немало влијание, а 41% не биле сигурни.