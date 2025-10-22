Една од водечките групи за зачувување на историските споменици бара прекин за рушењето на Источното крило на Белата куќа

Една од водечките групи за зачувување на историските споменици во земјата ја повика администрацијата на Трамп да го запре уривањето на Источното крило на Белата куќа, во кое багерите почнаа да се уриваат оваа недела за да се направи место за планираната балска сала на претседателот Доналд Трамп, пренесува Си-Ен-Ен.

Националниот фонд за зачувување на историските споменици, непрофитна организација одобрена од Конгресот задолжена за зачувување на историските згради, напиша во писмо до Националната служба за паркови и две административни комисии дека предложеното додавање од 90.000 квадратни метри на Трамп ќе „ја преоптовари самата Бела куќа – таа е 55.000 квадратни метри – и може трајно да го наруши внимателно избалансираниот класичен дизајн на Белата куќа“.

Алармот меѓу заштитниците на спомениците од уривањето што сега е во тек го одразува шокот што многумина го почувствуваа оваа недела кога се појавија слики од фасадата на Источното крило како е смачкана во куп урнатини.

Работата продолжи во вторник додека багерите продлабочуваа во зградата, звуците од ритмичко удирање и повремено кршење се ширеа низ кампусот на Белата куќа од 18 хектари.

„Го слушате тој звук? Тоа е музика за моите уши; го обожавам тој звук“, им рече Трамп на група републикански сенатори кои ручаа во Градината со рози. Трамп рече дека проектот од 200 милиони долари ќе биде финансиран преку приватни донации.

Структурата што се урива вклучува канцеларии што традиционално ги користи првата дама, како и простор за калиграфите на Белата куќа, одредени воени помошници и секретарот за социјални работи. Вработените во тие оддели се преместени во други области на комплексот.

Фоајето со дрвени панели на Источното крило долго време беше главната точка за влез за посетителите што присуствуваат на социјални настани во Белата куќа, како и за оние што одат на обиколки на зградата. Делот се појави во својата сегашна форма во 1942 година.

Иако Трамп пред неколку месеци ги објави своите планови да го замени Источното крило со новата балска сала – неопходен додаток, вели тој, за да се сместат големи настани – се чини дека уривањето продолжило без обемна јавна ревизија.

Во писмото од вторник, Националниот фонд за зачувување на историски споменици „со почит“ ја повика администрацијата да „го паузира рушењето сè додека плановите за предложената балска сала не поминат низ законски потребните процеси на јавна ревизија, вклучително и консултации и преглед од страна на Националната комисија за планирање на капиталот и Комисијата за ликовни уметности, и да покани коментари од јавноста“.

„Овие процеси даваат клучна можност за транспарентност и широк ангажман – вредности што го воделе зачувувањето на Белата куќа под секоја администрација, почнувајќи од јавниот конкурс во 1792 година, кој го создаде оригиналниот дизајн на зградата“, се вели во писмото.

Двете комисии до кои беше упатено писмото – Националната комисија за планирање на капиталот и Комисијата за ликовни уметности – во минатото ги разгледаа предложените доградби на Белата куќа. Тоа вклучува промени на периметарската ограда и изградба на нов тениски павилјон во текот на изминатата деценија.

Сегашниот претседател на Националната комисија за планирање на капиталот, Вил Шарф, кој е секретар на кабинетот на Трамп, за време на состанокот на комисијата минатиот месец изјави дека нејзината надлежност опфаќа изградба, но не и уривање – сугерирајќи дека телото на крајот ќе биде вклучено во проектот, но дури откако ќе биде урната Источната крила.

„Знам дека претседателот има многу високо мислење за оваа комисија и возбуден сум што ќе играме улога во проектот за балската сала кога ќе биде соодветно време за тоа“, рече Шарф.

Националниот фонд за зачувување на историските споменици не е единствената група што повикува на поригорозен преглед на проектот за балската сала. Минатата недела, пред да започне уривањето, Здружението на архитектонски историчари напиша во соопштение: „Таква значајна промена на историска зграда од ваков вид треба да следи ригорозен и намерен процес на дизајнирање и преглед“.

Белата куќа не одговори на барањето за коментар за писмото на Националниот фонд за зачувување на историските споменици. Но, порано во вторникот, официјалните лица дистрибуираа долг список на минати градежни проекти во извршната вила, сугерирајќи дека балската сала паднала во шема на подобрувања на зградата.