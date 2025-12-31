Фотографија направена без дозвола со мобилен телефон предизвикала жестока тепачка меѓу иселеници од Македонија и Албанија, што во неделата навечер во Италија доведе до апсење на единаесет лица и поднесување кривична пријава против седумнаесетгодишник, кој веќе е вратен кај родителите. Две ривалски групи се судриле со стапови, шишиња, столици, па дури и масички, пред барот на една бензинска пумпа, на само неколку чекори од болницата во Перуџа.

Сите приведени се странски државјани, Албанци, Македонци и Романци на возраст од 19 до 31 година, со живеалишта во повеќе места во Италија. Денеска, за сите е закажано рочиште за потврдување на притворот пред судија.

По пристигнувањето на патролите на карабинерите и полицијата, двајца од учесниците во тепачката, кои избегнале апсење, при заминувањето со автомобил прегазиле 27-годишен Македонец.

„Тоа го направија намерно“, тврди повредениот, кој завршил во болница со скршено колено.

Системот за видеонадзор не го снимил прегазувањето, но снимките сепак се покажале корисни за реконструкција на настанот и за утврдување на одговорноста. Камерата, на пример, снимила еден од учесниците во тепачката како се обидува да се ослободи од доза кокаин скриена во приврзок за клучеви, фрлајќи ја во жардиниера, што би можело да отвори и други истражни насоки.