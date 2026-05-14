Русија го нападна украинскиот главен град Киев и неколку други региони во масовен воздушен напад, соопштија официјални лица утрово, при што загинаа најмалку едно лице, а десетици беа ранети.

Првиот комбиниран ракетен и беспилотен напад од крајот на краткиот прекин на огнот, постигнат со посредство на САД, се случи неколку часа откако Москва испушти стотици беспилотни летала во дневен напад во кој загинаа шест лица.

Официјални лица од областа на Киев објавија дека едно лице е убиено, а неколку десетици се ранети во ноќниот напад, за кој премиерот Јулија Свириденко рече дека целта била цивилна инфраструктура и станбени згради.

Сликите објавени од Државната служба за вонредни ситуации покажаа спасувачи како копаат низ урнатините на срушена станбена зграда во потрага по преживеани. Градоначалникот Виталиј Кличко рече дека 11 лица веќе се спасени.

Украинскиот министер за надворешни работи Андриј Сибиха рече дека нападот за време на посетата на американскиот претседател Доналд Трамп на Кина покажал дека Русија сака да продолжи да се бори и покрај мировниот притисок од Вашингтон.

„Не треба да има илузии или фантазии: само притисокот врз Москва може да го натера да престане“, напиша тој на X. „Сигурен сум дека лидерите на Соединетите Американски Држави и Кина имаат доволно влијание врз Москва за да му кажат на Путин конечно да ја заврши војната“.

Нападот во четвртокот во текот на ноќта, исто така, ги таргетираше железничката инфраструктура и пристаништата во јужниот регион Одеса, рече вицепремиерот Олексиј Кулеба.

Украинските воздухопловни сили соопштија дека баражот на Русија вклучувал 675 беспилотни летала и 56 ракети, од кои повеќето биле соборени од воздушната одбрана. Се наведува дека се регистрирани 38 погодоци на 24 локации.

Борбите меѓу Русија и Украина се влечат во својата петта година и покрај мировните напори поддржани од САД, кои пропаднаа и дадоа малку конкретни резултати.