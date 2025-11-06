Еден од мажите уапсени под сомнение за кражба на крунски накит во вредност од 88 милиони евра од музејот Лувр стана ѕвезда на социјалните медиуми. Тој е страстен мотоциклст, кој работел како обезбедувач во центарот Помпиду, објавија француските медиуми.

Идентификуван од страна на правосудните службеници како Абдулаје Н., 39-годишниот маж беше уапсен во неговиот дом во Обервилиер, предградие северно од Париз каде што е роден, шест дена по грабежот на 19 октомври. Тој се соочува со обвиненија за организирана кражба и криминален заговор.

Судот во Бобињи, северно од Париз, во среда го одложи неговото судење во посебен случај во кој тој е обвинет за оштетување на јавен имот, велејќи дека условите за мирно рочиште не можат да бидат исполнети поради вниманието на медиумите и неодамнешните настани.

Тројца француски полицајци во темно сини униформи, носејќи оружје, шетаат во дворот на Лувр пред стаклената пирамида на неговиот влез и украсните, историски камени згради; луѓе се редат и стојат пред музејот.

Максим Каваје, еден од адвокатите што го застапуваат осомничениот, рече дека неговата одбрана ќе биде будна во врска со почитувањето на презумпцијата на невиност и ќе има за цел да ги заштити правата и приватноста на својот клиент и покрај природата на случајот Лувр.

Четири осомничени се во притвор во врска со кражбата, вклучувајќи тројца за кои се смета дека биле членови на бандата од четири лица кои користеле украден камион со скали што се протегаат и лифт за товар за да стигнат до прозорецот на првиот кат од галеријата Аполо во музејот.

Двајца од бандата скршиле необезбеден прозорец и две стаклени витрини пред да се спуштат во лифтот и да избегаат со мотоцикли управувани од другите двајца, во дрзок грабеж преку ден што траел помалку од седум минути од почеток до крај.

Тие избегале со осум парчиња, вклучувајќи ѓердан од смарагд и дијаманти што Наполеон I и го дал на својата втора сопруга, Мари Луиз, и дијадема со 212 бисери и речиси 2.000 дијаманти што некогаш и припаѓале на сопругата на Наполеон III.

Француските медиуми објавија дека Абдулаје Н – чија ДНК наводно е пронајдена на една од витрините и на предмети оставени на местото на настанот, меѓу кои имало ракавици, елек со висок визир и секачи за дискови – е осомничен дека е еден од двајцата што провалиле во галеријата.

Весникот „Ле Паризиен“ и BFMTV објавија дека осомничениот е познат на социјалните мрежи како Дуду Крос Битум, добро позната личност од соседството која објавила бројни видеа на Јутјуб, а неодамна и на ТикТок и Инстаграм.

Некои видеа, со слоганот Секогаш поблиску до асфалтот, го прикажуваат како изведува трикови на мотоцикли во Париз и Обервилиер, во близина на спортскиот стадион „Стад де Франс“.

Во неколку од видеата, Дуду Крос Битум е прикажан како вози Јамаха марка на мега-скутер што се користела во бегството на крадците од Лувр. Истражителите кои работат на случајот сè уште не го вратиле украдениот накит.