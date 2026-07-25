Ниту една општина во земјава не ги наплатува сите даноци, такси и надоместоци, а руралните имаат поголеми фискални предизвици од урбаните општини. Државниот завод за ревизија утврдил дека општините во периодот од 2020 до 2024 година генерирале над 2.9 милијарди денари, односно над 47.7 милиони евра ненаплатени побарувања по основ на даноци, такси и надоместоци, а извршиле отпис на 3.8 милиони евра. Од вкупно ненаплатените побарувања 67% или 1.1 милијарди денари се за данок на имот и постари од 5 години, што укажува на слабиот фискален напор на општините.

Само три комунални такси, за фирма, односно назив на деловна просторија, користење на простор пред деловен простор и користење на плоштади и друг простор во градовите и другите населени места се администрираат и наплатуваат во над 50% од општините, додека останатите 5 комунални такси се администрираат и наплаќаат во помалку од 25% од општините. Само четири отсто од општините наплатуваат такса за поставување шатори, а само 12 отсто од општините такса за музика во јавни локали. Во 14 општини се акумулирани и ненаплатени побарувања за комуналии во висина од 826 милиони денари, за периодот 2020-2024 година.

Зрновци, Новаци, Лозово, Кратово и Желино се на дното на листата со најслаб фискален капацитет, додека Градот Скопје, Карпош, Чаир, Струга, Аеродром и Кавадарци се на врзот со најдобри фискални капацитети.

„Постојните закони не предвидуваат ажурирање на регистарот на недвижен имот по службена должност, роковите за плаќање на даночните решенија не се прецизно дефинирани, не е регулиран начин на нивна достава, а постојат и ограничувања во спроведување на ревизија на пазарната вредност. Методологијата за пресметка на вредноста на објектите е застарена и не ги опфаќа новите видови на објекти и материјали, се применуваат цени кои не се ажурирани со години кои не ја рефлектираат реалната пазарна вредност, што резултира со потценување на даночната основа и намалени приходи за општините“, велат од ДЗР.

Посочуваат дека имајќи во предвид дека само 15 општини имаат спроведено ревизија на пазарната вредност

укажува на нееднаква примена на прописите во системот на оданочување на имот. Во услови кога тарифите за комунални такси не се ажурирани, нивното утврдување и наплата често се врши без издадени решенија и без воспоставен регистар на обврзници, не е обезбедена добра основа за целосна и ефикасна наплата на овие

приходи, а дополнително, надлежните институциите вклучени во процесот се целосно некоординирани.

Најголемите предизвици за општините, според ревизијата се ресурсите со кои располагаат во процесот на администрирање на даноци, такси и надоместоци, односно различните софтверски решенија, непополнетоста на работните места во даночните единици, а малиот број на проценители вработени во општините не обезбедуваат правилно, целосно и навремено администрирање на даноците, таксите и надоместоците.

Општините имаат нецелосни регистри на недвижен имот, не воспоставиле регистри за подвижен имот и комунални такси, регистри во хартиена форма за надоместоците, а системите им се неповрзани што го отежнува администрирањето и наплатата и го оневозможува реалното следење на обврзниците и нивните обврски.