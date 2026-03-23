Владејачкото левичарско-либерално Движење за слобода е во тесна предност откако се обработени 99,28 проценти од гласачките места за парламентарните избори во Словенија, објави Државната изборна комисија (ДВК).

Движењето за слобода на актуелниот премиер Роберт Голоб освои 28,54 проценти или 325.757 гласови, додека десничарската Словенечка демократска партија (СДС) на Јанез Јанша освои 0,37 проценти помалку гласови (321.521).

Првите излезни анкети покажаа поголема разлика помеѓу Движењето за слобода и СДС (2,4 проценти во корист на Движењето за слобода), но промените веќе се случија за време на првите официјални резултати на ДВК на 45 проценти обработени гласови, кога се чинеше дека СДС ќе добие најголема поддршка.

Со оглед на малите разлики помеѓу најсилната владејачка партија и опозициската партија, ќе биде потребно да се почекаат резултатите од гласањето по пошта и гласањето по странци за конечното објавување на победникот.

Како што се очекуваше, во Националното собрание влегоа уште пет партии, имено десничарската Нова Словенија (коалиција со Словенечката народна партија и партијата Фокус) со 9,33 проценти од гласовите (девет мандати), Социјалдемократите со 6,71 процент, Демократите на Анже Логар (десноцентристички) со 6,69 проценти (по шест мандати), антисистемската партија Ресница (Истина) со 5,57 проценти и Левицата со 5,40 проценти поддршка (за пет мандати).

Движењето за слобода освои најмногу мандати – 29, но заедно со своите сегашни коалициски партнери (СД и Левица) има вкупно 40 мандати, шест помалку од потребните за формирање влада.

СДС има 28 мандати, еден повеќе од претходното свикување, а заедно со своите потенцијални партнери Нова Словенија и Демократите имаат 43 мандати.

Претседателот на СДС ги оспори резултатите од изборите, наведувајќи дека имаат информации за предноста на партијата.

„Преброивме приближно еден милион гласови од гласачките места, но имаме 50.000 гласови во корист на СДС. Ова се податоци од истите гласачки места. Ги проверуваме податоците по изборни единици, некои работи не се логични. Ги повикуваме одговорните во ДВК и оние кои подготвуваат компјутерски програми, врз кои никогаш не ни беше дозволено да вршиме надзор, да бидат свесни дека ќе го преброиме секој глас, од сите гласачки места“, истакна Јанша, како што објави Словенечкиот јавен сервис.

Од друга страна, актуелниот словенечки премиер им се обрати на поддржувачите во победничко расположение.

„Вечерта ја поминав во големо исчекување, но не поради тоа каков ќе биде резултатот, туку пред сè во исчекување дека можеме да кажеме дека одиме напред. И тоа е најважно. Нè очекуваат тешки преговори, но нема да преговараме за едно нешто – нашиот суверенитет. Нема да дозволиме странци да владеат тука“, рече Голоб, алудирајќи на неодамнешната шпионска афера во која беше вклучена соработката на израелската приватна разузнавачка служба „Црна коцка“ и опозициската СДС.

Одлучувачката улога во формирањето на владата ќе ја игра партијата Ресница, чиј претседател Зоран Стевановиќ истакна дека нема да коалицира со СДС и дека ќе се залага за борба против корупцијата и зајакнување на суверенитетот.

Два мандати им припаѓаат на претставниците на унгарското и италијанското национално малцинство.

Близу 68,5 проценти од гласачите учествуваа на изборите, а нешто помалку од 1,7 милиони словенечки граѓани имаа право на глас.