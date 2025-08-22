Две малолетнички од кичевско загинале во несреќа со четирицикл

На локален пат во село Колибари, кичевско, 15 годишна малолетничка од селото, управувајќи четирицикл со кичевски регистарски ознаки, изгубила контрола и со четирициклот излетала од коловозот, а од здобиените повреди на местото на несреќата починале и таа и нејзината малолетна сопатничка од село Грешница, информираат во Министерството за внатрешни работи.

„Лекар констатирал смрт, а по наредба на јавен обвинител телата на починатите биле дадени на обдукција. Извршен бил увид од увидна екипа на ОВР Кичево“, наведено е во соопштението од МВР.

Во друга несреќа, пак, која се случила вчера на „Васил Ѓорѓов“ во Капиштец, се судриле патничко возило „фолксваген голф“ со скопски регистарски таблици и електричен тротинет, управуван од 13 годишна малолетничка.

„Возачот со возилото го напуштил местото на настанот. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобила малолетничката, а со телесни повреди нејзината 12 годишна сопатничка, констатирани во Градска општа болница „Св. Наум Охридски“. Извршен бил увид од увидна екипа на СВР Скопје, a распишана е телеграма и се преземаат интензивни мерки за пронаоѓање на возачот и возилото и за целосно расчистување на случајот“, наведено е во билтенот на МВР.