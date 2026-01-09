Американските федерални агенти застрелаа две лица пред болница во Портланд, Орегон, еден ден откако полицаец од Службата за имиграција и царина на САД застрела и уби жена во Минеаполис, пренесува Гардијан.

Полициското биро на Портланд соопшти дека две лица се во болница по пукање во кое учествувале федерални агенти, додавајќи дека условите на застреланите не се познати.

Полицијата првично одговори на извештаите за пукање пред кампусот на болницата Адвентисти во источен Портланд, соопшти одделот, пред да дознае „дека мажот кој бил застрелан се јавувал и барал помош“ на околу 5 км оддалеченост.

„Полициските службеници реагирале и пронашле маж и жена со очигледни прострелни рани. Полицајците ставиле турникет и повикале итен медицински персонал. Пациентите биле префрлени во болница“, соопшти полицијата.

„Полициските службеници утврдиле дека двете лица се повредени во пукањето во кое учествувале федерални агенти.“

Властите не ја потврдиле состојбата на повредените, но полициски извори изјавиле за Oregonian дека едното е застрелано во ногата, а другото во градите.

Портпаролката на Министерството за внатрешна безбедност, Триша Меклафлин, изјави дека агентите на американската гранична патрола запреле возило за да бараат маж за кого се сомневале дека е недокументиран имигрант поврзан со венецуелска банда. Според агентите, тие отвориле оган кога возачот на возилото се обидел да ги прегази, се вели во соопштението. „Плашејќи се за својот живот и безбедност, агент испукал одбранбен истрел. Возачот избегал со патникот, бегајќи од местото на настанот“, рече Меклафлин.

Градоначалникот на Портланд, Кит Вилсон, изјави на прес-конференција. „Знаеме што вели федералната влада дека се случило овде. Имаше време кога можевме да им веруваме на збор. Тоа време е одамна минато.“

Боб Деј, началникот на полицијата во Портланд, рече: „Ова е федерална истрага. Се води од страна на ФБИ.“

Пукањето, кое се случи само еден ден откако федерален службеник за имиграција смртно ја застрела 37-годишната Рене Никол Гуд, предизвика остра осуда и предизвика стравувања од зголемување на тензиите во градот, кој беше поттикнат од протестите против имиграциската полиција кон крајот на минатата година.

Максин Декстер, демократската претставничка за округот каде што се случи пукањето, која е и докторка, рече дека двајцата повредени лица „се живи, но не знаеме колку се повредени“. Таа, исто така, ја повика Службата за имиграција и царина на САД да го напушти градот.

„Службата за имиграција и царина на САД не направи ништо друго освен да внесе терор, хаос и суровост во нашите заедници“, рече Декстер. „Имиграциската машина на Трамп користи насилство за да ги контролира нашите заедници – директно од авторитарната прирачник. Службата за имиграција и царина на САД мора веднаш да ги прекине сите активни операции во Портланд“.

Декстер, исто така, побара истрага на локалната полиција. „Мора да им дозволиме на нашите локални органи за спроведување на законот да си ја работат својата работа“, рече таа. „Мора да има сеопфатна истрага без мешање на Трамп“.

Вилсон, градоначалничката, го повтори повикот на Декстер за пауза во спроведувањето на имиграциските закони во градот. Тој рече: „Не можеме да седиме мирно додека уставната заштита еродира, а крвопролевањето се зголемува. Портланд не е „полигон за обука“ за воени агенти, а „целосната сила“ што ја загрозува администрацијата има смртоносни последици. Како градоначалник, ja повикувам Службата за имиграција и царина на САД да ги прекине сите операции во Портланд додека не може да се заврши целосна истрага.“

Кејси Џама, сенаторка од државата Орегон, која живее во населбата каде што се случи пукањето, на вечерната прес-конференција изјави дека „пријатниот“ град во кој пристигнал како бегалец од Сомалија пред неколку децении не бара агресивна федерална спроведување на законот за имиграција. Обраќајќи им се на федералните агенти, тој рече: „Ова е Орегон. Не ни требате, не сте добредојдени и треба да се оддалечите од нашата заедница.“

Закир Кан, застапник за граѓански права од Портланд, ја повика болницата, која е дел од Универзитетот за здравство и наука во Орегон, да ги објави сите снимки од безбедносните камери од инцидентот што можеби ги има „што е можно поскоро“.

Човек кој бил во медицинската зграда му рекол на „Орегонјан“ дека видел федерални полицајци како следат камион Тојота на паркингот на канцелариската зграда и се обидуваат да го заобиколат. Еден полицаец тропнал по прозорецот, рече тој. Возачот потоа се повлекол назад и се движел напред барем неколку пати, удирајќи автомобил зад него, пред да сврти и да замине со брзина.

Портланд минатата година беше сведок на месеци протести центрирани во објектот за складирање на Службата за имиграција и царина на САД во центарот на градот. Доналд Трамп се обиде да распореди членови на Националната гарда во градот како одговор, но распоредувањето беше одложено во судовите.

Џеф Меркли, еден од двајцата демократски сенатори од Орегон, ги повика демонстрантите да останат смирени во светлината на пукањето. „Трамп сака да генерира немири“, рече тој во објава на X. „Не се намамувајте на мамката“.

Шефот на полицијата во Портланд ги повтори тие молби: „Ги разбираме зголемените емоции и тензии што многумина ги чувствуваат по пукањето во Минеаполис, но ја молам заедницата да остане смирена додека работиме на дознавање повеќе“.

Банер на врвот на веб-страницата на градската влада на Портланд им советуваше на жителите: „Одговорете со смиреност и цел“.