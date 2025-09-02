вто, 2 септември, 2025

Две години затвор за Љамалари, кој ја нападна градоначалничката Арсовска

Инцидентот се случи во јули година, при посета на Арсовска на терен заради пријава за бесправна градба во општината Чаир

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Принтскрин од Фејсбук на Данела Арсовска

Основниот кривичен суд во Скопје донесе пресуда со која Сулејман Љамалари е осуден на две години затвор за грубо насилство врз градоначалничката на Скопје, Данела Арсовска. Продолжена му е и мерката притвор, а како што потврдија од судот, во изречената казна ќе се засмета и времето кое обвинетиот го поминал во притвор.

Инцидентот се случи во јули година, при посета на Арсовска на терен заради пријава за бесправна градба во општината Чаир. Според обвинението, Јамалари пристигнал со електричен тротинет и ја нападнал градоначалничката физички и вербално, нанесувајќи ѝ телесни повреди и упатувајќи сериозни закани. На настанот присуствувале и полицајци од локалната полициска станица.

Во текот на судскиот процес, обвинетиот тврдеше дека тој не е напаѓачот, туку жртвата бидејќи тој бил нападнат од Арсовска. Тој изјави дека не ја нападнал градоначалничката, туку само се обидувал да го тргне нејзиниот телефон за да ја спречи да снима, и дека бил удрен со нога од страна на оштетената.

Во своето сведочење Арсовска изјави дека Љамалари бил како агресивен и опасен, а таа се чувствувала загрозено, несигурно и исплашено. Според неа, нападот траел над 40 минути, а интервенцијата на полицијата била неопходна.
Арсовска денеска напиша дека ова е системска победа за жртвите на насилство, за секоја жена и мајка, за напад кој претставува и атак врз институцијата градоначалник.
„Насилникот не покажа ни трошка каење за стореното, со својот однос континуирано се исмеваше со судот и јавноста. Дури се обиде жртвата да ја претстави како напаѓач, а себеси иако е насилник да се претстави дека бил тепан од жена“, рече Арсовска.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Зеленски: Русија избира да убива наместо да ја заврши војната

„Русија избира балистика наместо преговарачка маса. Таа избира да продолжи да убива наместо да ја заврши војната“, рече украинскиот претседател Володимир Зеленски на X,...
Повеќе
Подглавна секција

Обединетите Нации бараат праведна истрага по израелскиот напад на болница во Газа во кој загинаа 20 лица

Обединетите Нации соопштија дека треба да има правда по двојниот напад на Израел врз болница во Газа во кој загинаа најмалку 20 лица, бидејќи...
Повеќе

Најнови

Главна секција

За локалните избори ќе се кандидарат 69 независни кандидати за градоначалници

По завршување на рокот, согласно член 63 од Изборниот законик, заклучно со 1 септември, до подрачните одделенија и канцеларии на Државната изборна комисија за поднесување на предлози за кандидатски листи за...
Повеќе
Ctrl - Z

Јуроп Хаус организира едукативни и културни активности за младите во Кочани

Почнувајќи од септември, па се до крајот на годината, во Кочани, Јуроп хаус ќе реализира низа активности кои ќе бидат посветени на учениците од основните и средните училишта. Активностите започнуваат на 4...
Повеќе
Македонија

Началникот на Генералштабот на Вооружените сили на Романија во официјална посета на АРМ

Делегација на Вооружените сили (ВС) на Романија, предводена од началникот на Генералштабот на ВС генерал Георгита Влад, од денес ќе престојува во официјална посета на Армијата на Република Северна Македонија. На официјалната...
Повеќе
Главна секција

Ревизија на МОН: Скапите владини преводи од престижни универзитети скапуваат по магацини

Во рамки на проектот Превод на 500 стручни, научни книги и учебници од врвните универзитети во САД и Англија, како и од областа на правото во Франција и Германија, за кои...
Повеќе

За локалните избори ќе се кандидарат 69 независни кандидати за градоначалници

По завршување на рокот, согласно член 63 од Изборниот законик, заклучно со 1 септември, до подрачните одделенија и канцеларии на Државната изборна комисија за поднесување на предлози за кандидатски...

Јуроп Хаус организира едукативни и културни активности за младите во Кочани

Началникот на Генералштабот на Вооружените сили на Романија во официјална посета на АРМ

Ревизија на МОН: Скапите владини преводи од престижни универзитети скапуваат по магацини

Две години затвор за Љамалари, кој ја нападна градоначалничката Арсовска

Ен Игма Изложба слика 2 фотографијата се користи со дозвола

Изложба на уникатни ликовни дела од Александра Нашевска „Ен Игма“ во „Буква“

Земјотрес во Авганистан однесе над 1.400 животи, Талибанците апелираат за помош

Путин тврди дека никогаш не се спротивставил на членството на Украина во ЕУ, но повлекува линија кон НАТО

Преку зелениот телефон на Еко-свест за само две недели решени шест еколошки проблеми

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

За локалните избори ќе се кандидарат 69 независни кандидати за градоначалници

Јуроп Хаус организира едукативни и културни активности за младите во Кочани

Началникот на Генералштабот на Вооружените сили на Романија во официјална посета на АРМ