Најмалку 12 лица загинаа во шумски пожар во Лос Гаљардос во југоисточната покраина Алмерија, според регионалната влада на Андалузија, додека шест се повредени. Некои од жртвите се пронајдени во возила кои биле зафатени од пламенот. Сведоците велат дека пожарот бил предизвикан од паднат далновод, а брзо се проширил во блиската пошумена област. Властите не ја потврдија причината за пожарот.

Постојаниот топлотен бран со температури од околу 40 степени Целзиусови предизвика повеќе шумски пожари низ јужна Европа. Стотици пожарникари се борат со големи инциденти во Франција, Португалија и Шпанија, а илјадници се принудени да ги напуштат своите домови.

„Бројот на луѓе кои загинаа во пожарот во Лос Гаљардос се искачи на 12 по потврдата за уште шест смртни случаи“, се вели во соопштението на регионалната влада на Андалузија.

Шефот на регионалната влада, Хуанма Морено, ги нарече смртните случаи трагедија. Пишувајќи на X откако беше објавен првичниот број од шест смртни случаи, тој рече: „Скршени сме од тага“.

Околу 150 пожарникари работеа на гаснење на пожарот во селцето наречено Бедар. Меѓу повредените беше едно лице кое беше однесено во болница поради вдишување чад, а друго кое претрпе изгореници. Четири лица беа згрижени на местото на настанот поради помали изгореници и респираторни проблеми предизвикани од силниот чад.

Пожарот, исто така, доведе до затворање на патишта, додека 1.000 жители беа евакуирани, според службите за итни случаи.

Премиерот Педро Санчез изјави во мај дека Шпанија ќе го распореди својот најголем досега летен одговор на пожари оваа година, објавија локалните медиуми и АФП. Шпанската воена единица за итни случаи (UME), која е распоредена во големи итни случаи, соопшти дека ќе се придружи на напорите за гаснење пожари во Лос Гаљардос. Во јуни, Шпанија го достигна својот највисок дневен просек од 1950 година и имаше денови кога ги забележа своите највисоки температури за тој месец. Во некои делови од земјата беа прогнозирани температури и до 42°C (107,6°F).

Минатата година, во Шпанија изгореа рекордни 393.000 хектари (971.000 акри), според Европскиот информативен систем за шумски пожари (EFFIS), повеќе од шест пати повеќе од шпанскиот просек за периодот помеѓу 2006 и 2024 година. Климатските промени ги зголемуваат температурите низ целиот свет, а Европа е континентот што најбрзо се затоплува, двојно побрзо од глобалниот просек, според климатската служба Коперникус. Ова предизвикува зголемени летни топлотни бранови, поголем притисок врз снабдувањето со вода во Европа и поинтензивни пожари.

Минатата година беше најлошата сезона на пожари во Европската Унија откако започнаа евиденциите во 2006 година, со повеќе од рекорден еден милион хектари – еквивалентно на околу половина од површината на Велс – што гореа низ цела ЕУ.