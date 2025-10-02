Двајца загинати при напад со автомобил и тројца избодени со нож пред синагога во Велика Британија

Нападот се случил во област на Манчестер каде што живеат многу православни Евреи и се случил во време на зголемени стравувања во еврејската заедница, бидејќи тензиите продолжуваат поради двегодишната војна меѓу Израел и Хамас во Газа

Две лица беа убиени пред синагога во Манчестер, во северозападна Англија, во напад со возило на Јом Кипур, најсветиот ден во еврејскиот календар, пренесува Њујорк Тајмс.

Други беа повредени, вклучувајќи тројца кои беа во сериозна состојба избодени со нож. Тие рекоа дека напаѓачот бил застрелан и убиен од полицијата. Официјалните лица изјавија дека поради „сомнителни предмети кај него“, на местото на настанот е повикана екипа за детонација на бомби.

Нападот се случил во област на Манчестер каде што живеат многу православни Евреи и се случил во време на зголемени стравувања во еврејската заедница, бидејќи тензиите продолжуваат поради двегодишната војна меѓу Израел и Хамас во Газа.

Полицијата во соопштението наведе дека голем број луѓе биле на богослужба во синагогата, Хебрејска конгрегација Хитон Парк, во времето на нападот. Тие биле задржани внатре додека непосредната област била безбедна, но оттогаш се евакуирани, се вели во соопштението. Според веб-страницата на синагогата, утринските молитви започнале во 9 часот наутро, нешто повеќе од половина час пред полицијата да го добие првиот извештај за нападот.

Премиерот Кир Стармер во изјава изјави дека е „згрозен“ од нападот и дека „фактот дека ова се случило на Јом Кипур, најсветиот ден во еврејскиот календар, го прави уште пострашен“.

Полицијата соопшти дека осомничениот не добил пристап до синагогата и дека не потврдиле дали носел бомба. Енди Бернам, градоначалникот на Манчестер, изјави за Би-Би-Си дека полицијата реагирала брзо и очигледно го застрелала осомничениот во рок од седум минути од првите извештаи.

Еврејската заедница „во последно време е сведок на зголемени инциденти на антисемитизам“, рече г-дин Бернам, „и живее со поголема состојба на вознемиреност поради времето во кое живееме“.

Видео снимки направени од сведок и објавени на Фејсбук прикажуваат двајца вооружени полицајци со своите пушки насочени кон осомничениот напаѓач на земја пред синагогата. На видеото, кое беше потврдено од „Њујорк тајмс“, еден од полицајците се гледа како им кажува на луѓето на портите на синагогата да се повлечат, викајќи: „Има бомба, одете си“. Неколку моменти подоцна, осомничениот напаѓач се чинеше дека се обидува да стане, а полицијата испука барем еден куршум. Човекот падна назад на земја.

Безбедноста била брзо зголемена во другите центри на еврејскиот живот во Велика Британија, вклучително и пред еден од најголемите центри на еврејската заедница во Лондон, JW3, каде што големо полициско присуство стоеше пред неговите порти во четврток попладне. Градоначалникот на Лондон, Садик Кан, рече дека градската служба на Метрополитен полицијата ќе „ја засили полициската работа со голема видливост во и околу синагогите во Лондон“.

Премиерот Кир Стармер долета назад порано од конференцијата на европските лидери во Копенхаген за да претседава со владиниот комитет кој се занимава со прашања од национална вонредна состојба.

Според бројките од пописот, околу 30.000 Евреи живеат во Манчестер, најголем број во Обединетото Кралство надвор од Лондон. Хебрејската конгрегација Хитон Парк се наоѓа во Крампсал, северно од центарот на Манчестер, еден од најголемите градови во Британија.