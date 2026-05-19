Дваесет и петгодишен маж е уапсен под сомнение дека ги убил своите родители и повредил уште четири лица во масовно пукање во јужна Шпанија, објави Би-Би-Си.

Властите соопштија дека пукањето било пријавено во 23:00 часот по локално време во понеделник во градот Ел Ехидо, во близина на Алмерија.

Четири други лица, меѓу кои и две деца, се тешко повредени и се однесени во болница.

Според извештаите на локалните медиуми, се верува дека едното повредено дете е седуммесечниот син на осомничениот.

Идентитетите на осомничениот и жртвите не се официјално објавени од шпанските власти.

Локалните медиуми наведуваат дека другото повредено дете е 18-месечно бебе, додека се верува дека меѓу повредените во нападот е и 60-годишен маж.

Осомничениот кратко време бил во бегство пред да се предаде во локалната полициска станица.

Гардија Цивил соопшти дека го истражува нападот и се обидува да утврди евентуален мотив за пукањето.