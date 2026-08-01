Двајца полицајци од Струга се суспендирани и против нив се води дисциплинска постапка по пријава за „малтретирање во вршење на службата“, објави Министерството за внатрешни работи.

Според информациите, случајот се однесува на полицаец од Полициската станица Струга и на главен полицаец за вршење увид на сообраќајни незгоди во Одделението за безбедност на патниот сообраќај во Струга.

Како што наведува МВР, на 14 мај 2026 година во просториите на Полициската станица Струга, при спроведување лице претходно лишено од слобода, двајцата наводно употребиле прекумерна физичка сила.

Лицето во тој момент имало ставени лисици на рацете, а полицајците наводно го удирале со раце и нозе.

Дисциплинската постапка се води паралелно со суспензијата, но нема дополнителни информации за текот на постапките.