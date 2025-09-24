сре, 24 септември, 2025

Двајца притвореници се повредени во пукотница во објект на американската имиграциска и царинска служба во Далас

Вршителот на должноста директор на американската имиграциската и царинска служба, Тод Лионс, изјави за Си-Ен-Ен претходно три лица биле застрелани, од кои сите биле однесени во болница

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

-

Фото: Stephan Wusowski from Pixabay

Најмалку двајца притвореници беа застрелани во објект на американската Служба за имиграција и царина во Далас, според двајца службеници за спроведување на законот кои се запознаени со инцидентот, пренесува Си-Ен-Ен.

Осомничениот е мртов од самонанесена рана од огнено оружје, изјави министерката за внатрешна безбедност Кристи Ноем на Икс.

„Деталите сè уште се откриваат, но можеме да потврдиме дека има повеќе повредени и смртни случаи“, се вели во објавата на Ноем. Мотивот за пукањето е непознат, рече таа.

Вршителот на должноста директор на американската имиграциската и царинска служба, Тод Лионс, изјави за Си-Ен-Ен претходно три лица биле застрелани, од кои сите биле однесени во болница. Тој не прецизираше кои биле трите лица.

„Прелиминарните информации се дека е можен снајпер“, рече Лионс. Вработени во американската имиграциската и царинска служба, цивили и притворени имигранти генерално се меѓу оние во објектот.

Пукањето во среда е барем трет случај објект на американската имиграциската и царинска служба или царинска и гранична заштита да биде цел на огнено оружје во Тексас оваа година.

На 4 јули, група напаѓачи го нападнаа притворниот центар Прериленд, во близина на Форт Ворт, во она што властите го опишаа како координиран напад во кој еден локален полицаец беше застрелан во вратот. Полицаецот преживеа, а повеќе од десетина лица се обвинети за нивните наводни улоги во нападот.

Денови подоцна, 27-годишен маж со пушка и тактичка опрема беше убиен од полицијата откако отвори оган врз објект на граничната патрола во МекАлен. Двајца полицајци и еден вработен во граничната патрола беа повредени, а десетици куршуми беа разменети помеѓу стрелецот и органите за спроведување на законот.

ИзворСи-Ен-Ен

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Американски судија за имиграција нареди депортација на палестинскиот активист Махмуд Калил

Судија за имиграција во САД нареди депортација на пропалестинскиот активист Махмуд Калил во Алжир или Сирија, поради тврдења дека изоставил информации од апликацијата за...
Повеќе
Подглавна секција

Јужна Кореја ќе врати дома над 300 работници уапсени при масовна имиграциска рација во фабриката на „Хјундаи“ во Џорџија

Над 300 јужнокорејски работници приведени по масовната имиграциска рација во фабрика на „Хјундаи“ во американската сојузна држава Џорџија ќе бидат ослободени и вратени дома,...
Повеќе

Најнови

Главна секција

Индекс на отвореност 2025: Најотворени општини се Крива Паланка, Берово и Демир Хисар, а најзатворена Демир Капија

Најотворени општини во 2025 година биле Крива Паланка, Берово и Демир Хисар, додека како најзатворени за своите граѓани се оценети Демир Капија, Сопиште, Лозово и Студеничани, покажуваат наодите од Индексот на...
Повеќе
Македонија

„Ниту една повеќе“ утре повикува на блокада кај паркот „Жена борец“ во Скопје

По протестот одржан минатата недела, движењето „Ниту една повеќе“ најави нова блокада овој четврток (25 септември) на раскрсницата кај „Жена Парк Борец“, со почеток во 18 часот. „Преку размена во јавен простор...
Повеќе
Подглавна секција

Кремљ вели дека тврдењата на Трамп за војната во Украина се погрешни

Кремљ денес ги отфрли централните аргументи за реторичкиот пресврт на американскиот претседател Доналд Трамп во врска со војната во Украина, велејќи дека тоа ќе им обезбеди на САД „вистински информации“ за...
Повеќе
Подглавна секција

Двајца притвореници се повредени во пукотница во објект на американската имиграциска и царинска служба во Далас

Најмалку двајца притвореници беа застрелани во објект на американската Служба за имиграција и царина во Далас, според двајца службеници за спроведување на законот кои се запознаени со инцидентот, пренесува Си-Ен-Ен. Осомничениот е...
Повеќе

Индекс на отвореност 2025: Најотворени општини се Крива Паланка, Берово и Демир Хисар, а најзатворена Демир Капија

Најотворени општини во 2025 година биле Крива Паланка, Берово и Демир Хисар, додека како најзатворени за своите граѓани се оценети Демир Капија, Сопиште, Лозово и Студеничани, покажуваат наодите од...

„Ниту една повеќе“ утре повикува на блокада кај паркот „Жена борец“ во Скопје

Кремљ вели дека тврдењата на Трамп за војната во Украина се погрешни

Двајца притвореници се повредени во пукотница во објект на американската имиграциска и царинска служба во Далас

Шефот на набљудувачката мисија на ОДИХР во посета на Јавното обвинителство

МОН: донесена е одлука за привремено запирање на работата на приватниот Факултет за бизнис економија во Скопје

И Мицкоски и Данела се извинија што се поддржале

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Индекс на отвореност 2025: Најотворени општини се Крива Паланка, Берово и Демир Хисар, а најзатворена Демир Капија

„Ниту една повеќе“ утре повикува на блокада кај паркот „Жена борец“ во Скопје

Кремљ вели дека тврдењата на Трамп за војната во Украина се погрешни