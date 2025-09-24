Двајца притвореници се повредени во пукотница во објект на американската имиграциска и царинска служба во Далас

Најмалку двајца притвореници беа застрелани во објект на американската Служба за имиграција и царина во Далас, според двајца службеници за спроведување на законот кои се запознаени со инцидентот, пренесува Си-Ен-Ен.

Осомничениот е мртов од самонанесена рана од огнено оружје, изјави министерката за внатрешна безбедност Кристи Ноем на Икс.

„Деталите сè уште се откриваат, но можеме да потврдиме дека има повеќе повредени и смртни случаи“, се вели во објавата на Ноем. Мотивот за пукањето е непознат, рече таа.

Вршителот на должноста директор на американската имиграциската и царинска служба, Тод Лионс, изјави за Си-Ен-Ен претходно три лица биле застрелани, од кои сите биле однесени во болница. Тој не прецизираше кои биле трите лица.

„Прелиминарните информации се дека е можен снајпер“, рече Лионс. Вработени во американската имиграциската и царинска служба, цивили и притворени имигранти генерално се меѓу оние во објектот.

Пукањето во среда е барем трет случај објект на американската имиграциската и царинска служба или царинска и гранична заштита да биде цел на огнено оружје во Тексас оваа година.

На 4 јули, група напаѓачи го нападнаа притворниот центар Прериленд, во близина на Форт Ворт, во она што властите го опишаа како координиран напад во кој еден локален полицаец беше застрелан во вратот. Полицаецот преживеа, а повеќе од десетина лица се обвинети за нивните наводни улоги во нападот.

Денови подоцна, 27-годишен маж со пушка и тактичка опрема беше убиен од полицијата откако отвори оган врз објект на граничната патрола во МекАлен. Двајца полицајци и еден вработен во граничната патрола беа повредени, а десетици куршуми беа разменети помеѓу стрелецот и органите за спроведување на законот.