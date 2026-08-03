Два противпожарни хеликоптери се судрија во Грција додека помагаа во контролирањето на огромниот шумски пожар, кој уништи повеќе од 100 домови северозападно од Атина, додека луѓето бегаа од друг пожар на туристичкиот остров Кефалонија. Двајца луѓе во едниот хеликоптер еден грчки и еден дански државјанин загинаа, додека екипажот на другиот, едно лице од Грција и едно од Велика Британија, преживеа, соопшти противпожарната служба. Започнати се истраги за тоа што го предизвикало судирот.

Двата хеликоптери се судрија во областа Псата во регионот Атика, соопшти противпожарната служба на Грција. Истрагите сугерираат дека пожарот што започнал во грчкиот регион Беотија пред да се прошири во Атика бил предизвикан од искри од проводници на приватна мрежа што пренесува електрична енергија генерирана од ветерни турбини до главната електрична мрежа, објави веб-страницата Екатимерини. Двајца грчки државјани се уапсени под сомнение за небрежност, додека друг осомничен е сè уште на слобода, се вели во извештајот.

Ветровите со силна бура што го поттикнаа пожарот околу Порто Гермено во Коринтскиот Залив, 60 км северозападно од Атина, се смирија, но пламените преминаа планина на југ и стигнаа до населбата Вениза и воен стрелишен полигон, запалувајќи неексплодирани убојни средства.

Екипите за итни случаи ги фокусираа своите напори на спречување на пожарот да се прошири кон крајбрежниот град Мегара, кој има население од околу 30.000 жители.

„Постојат моменти кога силата на природата и интензитетот на временските услови ги надминуваат сите човечки планови и секоја оперативна способност“, рече премиерот Киријакос Мицотакис во својата редовна неделна порака.

Грчките власти издадоа итни предупредувања за евакуација за голем број населби во западна Атика, вклучително и индустриска зона во близина на Мегара.