Шефот на Би-Би-Си и главниот информативен директор на британската телевизија поднесоа оставки во неделата по критиките за начинот на кој организацијата го уредила говорот на американскиот претседател Доналд Трамп.

Би-Би-Си соопшти дека генералниот директор Тим Дејви и извршната директорка за вести Дебора Тернес одлучиле да ја напуштат корпорацијата.

Јавно финансираниот британски национален радиодифузер беше критикуван за уредување на говорот што Трамп го одржа на 6 јануари 2021 година, пред демонстрантите да го нападнат Капитол во Вашингтон.

Критичарите рекоа дека начинот на кој говорот беше уреден за документарец на Би-Би-Си минатата година бил погрешен и отсекоа дел каде што Трамп рече дека сака поддржувачите мирно да демонстрираат.

Исечок од епизодата „Панорама“ на Би-Би-Си, споделен од „Дејли Телеграф“, се чини дека прикажува различни делови од говорот на Трамп изменети во еден цитат. Во епизодата, Трамп е прикажан како вели: „Ќе одиме до Капитол и јас ќе бидам таму со вас. И ќе се бориме. Ќе се бориме како пекол“.

Според видеото и транскриптот од коментарите на Трамп тој ден, тој рекол: „Ќе одиме пеш до Капитол и ќе ги бодриме нашите храбри сенатори, конгресмени и конгресменки, а веројатно нема толку многу да навиваме за некои од нив.

Затоа што никогаш нема да ја вратите нашата земја со слабост. Мора да покажете сила и мора да бидете силни. Дојдовме да бараме од Конгресот да го стори вистинското нешто и да ги брои само избирачите кои се законски избрани, законски избрани.

„Знам дека сите овде наскоро ќе маршираат кон зградата на Капитол за мирно и патриотски да ги искажат своите гласови.“

Речиси еден час подоцна, Трамп ја употреби фразата „се бориме како пекол“ кон крајот на својот говор, но без да се осврне на Капитол.

„Се бориме како пекол. И ако не се борите како пекол, повеќе нема да имате земја“, рече тогаш Трамп.

Во писмо до персоналот, Дејви рече дека напуштањето на работата по пет години е целосно негова одлука.

„Генерално, Би-Би-Си добро функционира, но направени се некои грешки и како генерален директор морам да ја преземам крајната одговорност“, рече Дејви.

Тој рече дека „работи на точни временски рамки со Одборот за да се овозможи уреден премин кон наследник во текот на наредните месеци“.

Тарнес рече дека контроверзноста околу документарецот за Трамп „достигнала фаза каде што предизвикува штета на Би-Би-Си – институција што ја сакам. Како извршен директор на Би-Би-Си њуз и актуелни настани, одговорноста е на мене“.

„Во јавниот живот лидерите треба да бидат целосно одговорни и затоа се повлекувам“, рече таа во белешка до персоналот. „Иако се направени грешки, сакам да бидам апсолутно јасна дека неодамнешните обвинувања дека Би-Би-Си њуз е институционално пристрасен се погрешни“.

Трамп објави линк до сторија на Дејли Телеграф за уредувањето на говорот на неговата мрежа Truth Social, заблагодарувајќи му се на весникот „за разоткривањето на овие корумпирани „новинари“. Ова се многу нечесни луѓе кои се обидоа да стапнат на вагата на претседателските избори“. Тој го нарече тоа „ужасна работа за демократијата!“

Портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, реагираше на X, објавувајќи снимка од екранот од статија со наслов „Трамп војува со „лажните вести“ на Би-Би-Си“.