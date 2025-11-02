Двајца британски државјани се приведени по нападите со ножеви во воз, полицијата вели дека не се работи за терористички напад

Две лица се уапсени откако десет лица беа избодени со нож во воз кој одел кон Кембриџшир. Британската полиција ја исклучи можноста за тероризам во врска со масовниот напад со нож во воз во централна Англија, бидејќи две лица се во животно загрозувачка состојба во болница, пренесува Би-Би-Си.

Двајца мажи кои се британски државјани беа уапсени во врска со нападот, во кој 10 лица беа однесени во болница со возила за брза помош. До недела наутро, две жртви се во животно загрозувачка состојба, изјави началникот на британската транспортна полиција, Џон Лавлес, за новинарите.

„Во оваа фаза, нема ништо што укажува дека ова е терористички инцидент“, рече Лавлес за време на соопштението за медиумите. „Во оваа фаза, не би било соодветно да се шпекулира за причината за овој инцидент“, рече тој, додавајќи дека полицајците работат на утврдување на целосна мотивација. Полицијата претходно соопшти дека полицајците за борба против тероризмот ја поддржуваат истрагата.

Едниот осомничен е 32-годишен британски државјанин, додека другиот е 35-годишен британски државјанин со карипско потекло, според Лавлес. Двајцата осомничени се родени во Велика Британија, додаде тој.

Двајцата осомничени беа уапсени во рок од осум минути откако полицијата го примила првиот итен повик, приближно во 19:42 часот по локално време во саботата навечер.

Во инцидентот – кој британскиот министер за одбрана Џон Хили го опиша како „изолиран напад“ во интервју за Скај њуз – полицајците реагираа на итен повик додека возот патуваше од северниот град Донкастер до лондонскиот Кингс Крос.

Полицијата соопшти дека „нема ништо што укажува“ дека нападот со нож во возот Донкастер-Лондон во саботата бил „терористички инцидент“.