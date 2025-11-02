нед, 2 ноември, 2025

Двајца британски државјани се приведени по нападите со ножеви во воз, полицијата вели дека не се работи за терористички напад

Едниот осомничен е 32-годишен британски државјанин, додека другиот е 35-годишен британски државјанин со карипско потекло, според Лавлес. Двајцата осомничени се родени во Велика Британија

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

-

Фото: David von Diemar on Unsplash

Две лица се уапсени откако десет лица беа избодени со нож во воз кој одел кон Кембриџшир. Британската полиција ја исклучи можноста за тероризам во врска со масовниот напад со нож во воз во централна Англија, бидејќи две лица се во животно загрозувачка состојба во болница, пренесува Би-Би-Си.

Двајца мажи кои се британски државјани беа уапсени во врска со нападот, во кој 10 лица беа однесени во болница со возила за брза помош. До недела наутро, две жртви се во животно загрозувачка состојба, изјави началникот на британската транспортна полиција, Џон Лавлес, за новинарите.

„Во оваа фаза, нема ништо што укажува дека ова е терористички инцидент“, рече Лавлес за време на соопштението за медиумите. „Во оваа фаза, не би било соодветно да се шпекулира за причината за овој инцидент“, рече тој, додавајќи дека полицајците работат на утврдување на целосна мотивација. Полицијата претходно соопшти дека полицајците за борба против тероризмот ја поддржуваат истрагата.

Едниот осомничен е 32-годишен британски државјанин, додека другиот е 35-годишен британски државјанин со карипско потекло, според Лавлес. Двајцата осомничени се родени во Велика Британија, додаде тој.

Двајцата осомничени беа уапсени во рок од осум минути откако полицијата го примила првиот итен повик, приближно во 19:42 часот по локално време во саботата навечер.

Во инцидентот – кој британскиот министер за одбрана Џон Хили го опиша како „изолиран напад“ во интервју за Скај њуз – полицајците реагираа на итен повик додека возот патуваше од северниот град Донкастер до лондонскиот Кингс Крос.

Полицијата соопшти дека „нема ништо што укажува“ дека нападот со нож во возот Донкастер-Лондон во саботата бил „терористички инцидент“.

ИзворБи-Би-Си

ПОВРЗАНО

Македонија

(Фото-вест) Полицијата легитимира минувачи со слушалки во Аеродром

Полицијата денеска на пешачки премини во општина Аеродром запираше пешаци кои носеа слушалки додека преминуваат улица. Со ова практично започна примената на измените на...
Повеќе
Подглавна секција

Тројца полицајци убиени во пукотница во централна Пенсилванија, двајца полицајци се во критична состојба

Тројца полицајци беа убиени, а двајца се уште се во критична, но стабилна состојба откако осомничениот отвори оган додека службениците за спроведување на законот...
Повеќе

Најнови

Главна секција

Првични резултати: Ѓорѓиевски води во Скопје, Герасимовски во Центар, најнеизвесна е битката за Карпош

Според првичните резултати од вториот круг на локалните избори 2025, во битката за Скопје води кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, Орце Ѓорѓиевски со над 65.000 гласа наспрема Амар Мециновиќ од Левица со 35.700...
Повеќе
Македонија

ОЈО: Изборниот ден беше мирен, регистриран само еден инцидент во Шуто Оризари

Изборниот ден помина без поголеми нарушувања на изборниот процес, а до јавното обвинителство во текот на денешниот ден е доставено само едно известување на подрачјето на Шуто Оризари за фотографирање на...
Повеќе
Македонија

Излезноста во вториот круг до 18:30 часот пониска за 6 отсто во споредба со првиот круг

Излезноста на гласачите во вториот круг од локалните избори до 18:30 часот е 40,45 отсто, според податоците објавени од Државната изборна комисија (ДИК). Според обработените податоци, до 18:30 часот гласале 400.805...
Повеќе
Македонија

Во вториот круг излезноста до 17 часот е 34,5 отсто, во првиот беше речиси 40 отсто

Излезноста на гласачите во вториот круг од локалните избори до 17 часот е 34,62 отсто, според податоците објавени од Државната изборна комисија (ДИК). Според обработените податоци, до 17 часот гласале 350.261...
Повеќе

Првични резултати: Ѓорѓиевски води во Скопје, Герасимовски во Центар, најнеизвесна е битката за Карпош

Според првичните резултати од вториот круг на локалните избори 2025, во битката за Скопје води кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, Орце Ѓорѓиевски со над 65.000 гласа наспрема Амар Мециновиќ од Левица...

ОЈО: Изборниот ден беше мирен, регистриран само еден инцидент во Шуто Оризари

Излезноста во вториот круг до 18:30 часот пониска за 6 отсто во споредба со првиот круг

Во вториот круг излезноста до 17 часот е 34,5 отсто, во првиот беше речиси 40 отсто

ЗНМ: Новинарите нема да замолчат пред насилниците – статистиката за напади врз новинари и неказнивоста што следи е алармантна

ДИК: Излезеноста до 15 часот е 27,19 отсто, најмал интерес за гласање има во општините Сарај и Чаир

Пет германски алпинисти загинаа во лавина во северна Италија

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Првични резултати: Ѓорѓиевски води во Скопје, Герасимовски во Центар, најнеизвесна е битката за Карпош

ОЈО: Изборниот ден беше мирен, регистриран само еден инцидент во Шуто Оризари

Излезноста во вториот круг до 18:30 часот пониска за 6 отсто во споредба со првиот круг