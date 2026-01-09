Два танкери за нафта под санкции од САД пловат источно низ Ла Манш кон Русија, што предизвика шпекулации за тоа дали САД и Велика Британија би биле подготвени да запленат дополнителни бродови поврзани со Москва, пренесува Гардијан.

„Арија“ и „Тиа“, кои неколку пати го сменија своето име и земја на регистрација, патуваа јужно од Велика Британија еден ден откако танкерот за нафта „Маринера“ беше запленет во Атлантикот од страна на САД со помош на Велика Британија.

Џон Хили, министерот за одбрана, им рече на пратениците во среда вечерта дека запленувањето на „Маринера“ е оправдано не само затоа што е лажно обележано, туку и затоа што е дел од руската флота во сенка што нелегално испорачувала нафта „за да ја финансира својата нелегална инвазија на Украина“.

Тоа создаде очекување дека Велика Британија, можеби со помош на САД, би била подготвена да ги таргетира другите руски или танкери поврзани со Русија во близина на земјата кои веќе се погодени со санкции од страна на американското Министерство за финансии.

Министерството за одбрана, кога беше прашано во четврток дали е запознаено со санкционираните бродови, рече дека нема да разговара за никакви можни планови за запленување на бродовите или „давање коментар на веб-страниците за поморски сообраќај во живо“.

Портпаролот се врати на коментарите на Хили од претходната ноќ: „Министерот за одбрана вчера во парламентот изјави дека одвраќањето, нарушувањето и деградирањето на руската флота во сенка е приоритет за оваа влада.“

Тиа, користејќи го името Тиаван, е на патување од Турција до пристаниште во рускиот Фински Залив, кое треба да пристигне на 13 јануари, според Лојдс Лист. Под името Тиа, беше ставен под санкции од САД за превоз на сурова нафта од Венецуела во 2024 година, по што неговото име беше променето во Аркусат и конечно Тиаван.

Арија, регистрирана под знамето на Барбадос, беше снимена како плови помеѓу Плимут и Џерси рано во четврток навечер, упатувајќи се кон трговското пристаниште Уст-Луга во источниот Балтик. Тој е наведен како под санкции од Министерството за финансии на САД, со забелешка дека е поврзан со најголемата руска бродска компанија.

Во среда попладне, американските сили го запленија танкерот за нафта „Маринера“, претходно Бела 1, северозападно од Британските острови во операција поддржана од Кралската морнарица и RAF, откако го следеа две и пол недели од Карибите.

Пловел кон Венецуела, а екипажот одбил да даде дозвола за качување на американската крајбрежна стража додека се приближувал кон јужноамериканската земја. Потоа бродот побегнал на север во Атлантикот, менувајќи го своето име и прифаќајќи руска регистрација, иако тоа не било доволно за да ја одврати американската војска.