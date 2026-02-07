Аеродромите Лублин и Жешов во Полска беа повторно отворени денес откако властите соопштија дека ги завршиле операциите на воената авијација, вклучително и летовите на авионите на НАТО во воздушниот простор на земјата, предизвикани од руските напади врз Украина, пренесува Ројтерс.

Немало нарушување на полскиот воздушен простор, соопшти оперативната команда на полската армија. Во објава на платформата на социјалните медиуми X, им се заблагодари на НАТО и на германските воздухопловни сили, „чии авиони помогнаа да се обезбеди безбедноста на полското небо денес“.

„Операциите на воената авијација во нашиот воздушен простор, поврзани со нападите на Руската Федерација врз Украина, се завршени“, соопшти оперативната команда.

„Компените системи за воздушна одбрана и радарско извидување се вратија на стандардни оперативни активности“, додаде таа.

Украина соопшти во саботата дека Русија започнала масовен воздушен напад врз украинските енергетски објекти преку ноќ, вклучително и напади врз електрани во западна Украина.

Полската воена операција беше од превентивен карактер и имаше за цел обезбедување и заштита на воздушниот простор во областите во непосредна близина на загрозените региони, соопшти полската армија претходно во текот на денот.

Двата аеродроми, двата во југоисточна Полска, привремено ги прекинаа операциите како мерка на претпазливост, соопшти претходно Полската агенција за услуги за воздушна навигација.

И двата града се блиску до границата на Полска со Украина, а Жешов е главен центар на НАТО за снабдување со оружје за Украина.

Службата за следење на летови FlightRadar24 објави на X дека затворањето на аеродромот вклучува авиони на НАТО кои дејствуваат во областа.

Федералната администрација за воздухопловство на САД, исто така, издаде известување до воздухопловците дека двата аеродроми се недостапни поради воената активност поврзана со обезбедувањето на државната безбедност.

Аеродромите Жешов и Лублин, исто така, ги прекинаа операциите минатиот месец, но властите тогаш изјавија дека операциите на воената авијација биле рутински и дека немало закана за полскиот воздушен простор.