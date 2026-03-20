Портпаролот на Иранската исламска револуционерна гарда и заменик задолжен за односи со јавноста, Али Мохамад Наини, е убиен во нападите што ги извршија САД и Израел, објави иранската државна телевизија, пренесува Ројтерс.

Според објавените информации, Наини бил една од жртвите во најновиот бран напади, а неговата смрт претставува нов удар врз високите структури на иранскиот безбедносен апарат. Засега не се соопштени повеќе детали за точната локација и околностите под кои е убиен.

Али Мохамад Наини беше познат како еден од јавните претставници на Исламската револуционерна гарда, со важна улога во комуникацијата на оваа воено-безбедносна институција со домашната и меѓународната јавност. Веста за неговата смрт дополнително ги зголемува тензиите во веќе влошената безбедносна состојба во регионот.