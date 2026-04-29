Македонски бранител од конфликтот во 2001 година со воен инвалидитет, корисник на право на постојана нега и помош, со две малолетни деца повеќе од 15 години чека одлука од надлежните институции за станбено решение. Во 2003 година, на бранителот му бил доделен привремен монтажен објект кој бил уништен по поплава во 2008 година, а од тогаш на семејството не му е доделено нов објект за вселување.

И покрај уставно загарантираните права, извршените инспекциски надзори и укажувањата од Народниот правобранител, институциите сè уште немаат донесено одлука, ниту дале образложение зошто лице со ваков статус и неговото семејство се оставени без решение.

„Во 2003 година ни беше даден привремен монтажен објект, барака. По поплавата во 2008 година, таа барака стана руинирана, небезбедна и невселива. И самото АДССДП (Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор) во своите одговори потврди дека објектот е во многу лоша состојба, руиниран, запуштен, со искршени врати и прозорци, обраснат со трева и без услови за живеење, а дека не носи одлуки за доделување станови, туку тоа е надлежност на Комисијата за станбени прашања. Тоа значи дека АДССДП знае дека објектот не е за живеење, а Комисијата знае дека мора да одлучи. И сепак решение нема“, објаснува за Мета И.М, сопругата на воениот инвалид.

Случајот е наведен во годишниот извештај на Народниот правобранител за 2025 година. Таму се објаснува случај на лице со 100 отсто воен инвалидитет, корисник на постојана нега и помош, со семејство и малолетни деца, кое повеќе од 15 години чека одговор од Комисијата за да му се обезбеди соодветно, безбедно и трајно сместување. Во истиот извештај се наведува дека и покрај интервенциите и ветувањата дека предметот ќе биде разгледан, до крајот на 2025 година тоа не било сторено. Народниот правобранител изречно укажува и дека Комисијата во вакви случаи најчесто дава формални одговори наместо вистинско решавање.

„Имено, ова лице при настанатата поплава во село Стајковци во 2008 година каде државата му доделила времена монтажна барака останал без домот и оттогаш иако е изминат подолг временски период сé уште не може да си го реши станбеното прашање по што се наметнува дилемата како државата се грижи за оваа категорија на лица кои спаѓаат во таканаречената ранлива категорија за која треба посебно да се води сметка“, стои во извештајот од Народниот правобранител.

За овој проблем, од страна на Народниот правобранител бил доставен и посебен извештај до претседателот на односната комисија, но и покрај одговорот дека прашањето ќе се разгледа на првата наредна седница, сепак до крајот на годината тоа не беше сторено.

Недоследности биле утврдени и од Државниот управен инспекторат. Од таму посочуваат дека и по барање доставено на 16.12.2024, дополнето со сите докази до 14.02.2025, Комисијата не постапила и дека предметот не бил ставен на дневен ред.

„Тоа значи дека не само што нема одлука туку службено е утврдено дека по предметот не било ни одлучувано. И по овој инспекциски наод, наместо конечно решение добиве само ново известување за статус. Најтешкиот дел е што паралелно со овој молк, државата дозволила или одржувала и извршни постапки за закуп за нешто што не е дом, туку руинирана барака. За нас тоа не беше само постапка. Тоа беше понижување“, посочува И.М.

Таа објаснува дека тие извршувања не оделе врз споредна сметка туку врз нејзината единствена сметка на која прима воена инвалиднина и сродни примања.

„Откако ќе укажеме дека станува збор за примања по основ на воена инвалидност, сметката била деблокирана но претходно сме плаќале и трошоци за блокада и деблокада без своја вина. Тоа е удар врз достоинството на човек кому државата по Устав треба да му даде заштита, а не да му ја одзема и последната сигурност“, вели И.М.

Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили предвидува дека воените инвалиди имаат право на приоритет при добивање стан под закуп, на неопределено време и со повластена закупнина.

Фамилијата има добиено писмен одговор од АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје во 2015 година дека слободни станови во државата нема.

Според сопругата на воениот инвалид, АДССДП има евиденција за залиха на станови, но тоа го негираат од претпријатието.

Од акционерското друштво за Мета.мк велат дека нема јавно достапен регистар каде може да се види колку станови се достапни.

„Оваа евиденција не претставува јавно достапен регистар, туку по потреба и по барање се доставува до надлежните институции, кои во рамки на своите законски надлежности одлучуваат за распределба на становите. АДИССДП стопанисува со станбен фонд во државна сопственост, при што намената на конкретните станови не е однапред фиксно утврдена, туку врз основа на одлуки и решенија донесени од комисијата за станбени прашања при Влада на РМ. Во тој контекст, становите можат да бидат доделени на различни приоритетни категории, во зависност од важечките политики, донесените одлуки и конкретните постапки за распределба“, велат оттаму.

Објаснуваат и дека евиденцијата на станбениот фонд не претставува фиксна категорија, туку систем кој континуирано се менува во зависност од правните, фактичките и социјалните околности.

Поради тоа не може да издвојат периоди во кои Друштвото во целост не располагало со станови.

Во меѓувреме, од Владата за Мета.мк изјавија дека постапката е во завршна фаза и дека се чека одржување на наредна седница на Комисијата за станбени прашања.

„Постапката е во завршна фаза. Информирани се сите институции и од нивна страна се доставени сите неопходни документи. Во моментов се очекува одржување на седница на Комисијата за станбени прашања на која ќе се разгледа предметот и ќе се донесе конечна одлука. Постапката се водеше согласно законските процедури, со вклучување на сите надлежни институции и разгледување на сите релевантни аспекти, со цел да се донесе издржана и правична одлука.“ одговорија од Влада.

И.М вели дека не бара привилегија ни политика, тука конечна одлука.

„Барам само тоа што ми следува по Устав и по закон: конечна, писмена и образложена одлука, донесена итно, законито и достоинствено“, вели таа.