Државата ги доби арбитражните спорови за „Казандол“, „Саса“ и „ГАМА“

Во моментов нема отворени нови меѓународни арбитражи, но постојат најави и опомени за уште најмалку четири потенцијални постапки

Сања Наумовска

Фото: Принтскрин, видео во живо, Влада на РСМ

Државата го доби арбитражниот спор со дел од инвеститорите од рудникот „Казандол“ во Валандово и на тој начин заштеди 115 милиони евра кои ќе требаше да се исплатат како потенцијална отштета. Државата спорот со инвеститорите на „Казандол“ повторно го отвори на почетокот на годинава, по што сите 11 основи по кои што беше тужена беа одбиени.

Премиерот Христијан Мицкоски денеска информира дека ова е втора арбитража која што оваа влада ја добива, како и дека очекува уште две во периодот кој што следи. Тој посочи дека не е точно дека после арбитражната постапка повторно ќе се отвори рудникот Казандол.

„Причина за да се случи оваа арбитража е раскинатата концесија од страна на владата за формирање на рудникот Казандол. Сопствениците на инвестицијата почувствувале дека имаат изгубен профит, имаат штета и покренале арбитража против државата во вредност од 115 милиони евра, која ја изгубија. Тие веќе немаат концесија и нема да има отворање на рудникот“, рече Мицкоски.

Портпаролката Марија Митева соопшти дека Владата, покрај случајот „Казандол“, добила уште две арбитражи за „Саса“ и за „ГАМА“. Од јуни минатата година активни биле вкупно осум арбитражни постапки, со потенцијален ризик за Буџетот од околу 865 милиони евра.

Митева информира дека за 14 месеци се затворени три арбитражни предмети во корист на државата, кои заштедуваат потенцијални отштети од 565 милиони евра, односно, покрај 115 милиони од „Казандол“, уште 445 милиони од „Саса“ и над пет милиони од ГАМА. Во моментов нема отворени нови меѓународни арбитражи, но постојат најави и опомени за уште најмалку четири потенцијални постапки.

Вицепремиерот и министер за транспорт, Александар Николоски, кој е и претседател на координативното тело на Владата за арбитражни спорови, истакна дека претходно случајот бил затворен во 2023 година, а тогашната влада се согласила државата да ја плати оштетата кон инвеститорите од 115 милиони евра. Тој посочи дека го активирале повторно случајот оти се убедени во нашите аргументи, заради што и земјата нема да плати отштета.

„Активно работиме на отворените арбитражи против државата и би сакал да изразам сомнеж како наеднаш успеваме да ги добиваме, а претходно јавноста беше убедувана дека истите ќе бидат изгубени”, рече Николоски.

На изјавите на Николоски реагираше поранешниот вицепремиер Фатмир Битиќи, кој информира дека судската постапка била завршена во 2023 година, а сега се донесува пресудата. Тој исто така рече дека претходната влада на ВМРО ДПМНЕ ја доделила концесијата за Казандол.

„Случајот, односно судските рочишта се затворени во 2023 година, а Арбитражниот суд има рок за конечна пресуда од две години по завршните зборови. Тимот што ги застапуваше правата на нашата држава во целиот тој процес се водеше со јасни определби и насоки од страна на мојот кабинет во претходната Влада. И затоа, искрена благодарност до White & Case, нашите главни застапници во арбитражата, државните службеници и експерти кои вложија знаење и енергија, како и до локалните адвокатски друштва за нивната посветеност и професионалност“, напиша Битиќи.

